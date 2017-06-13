Беларусь и Словакия будут сотрудничать в случае ЧС

Соглашением предусматривается урегулировать такие основные вопросы белорусско-словацких взаимоотношений в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как упрощение порядка перемещения групп спасателей и экспертов, оснащения материалов обеспечения, направляемых в рамках оказания взаимной помощи, обмен научно-технической информацией в сфере защиты населения и территорий обоих государств от ЧС, а также опытом и экспертами и другие.

«С инициативой выступила словацкая сторона. Соглашение было подписано 25 ноября 2016 года. Ратификация соглашения не потребует дополнительных бюджетных расходов», — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, представляя законопроект.