«Яблоко» докатилось до выдвижения Ройзмана

Свердловское региональное отделение партии «Яблоко» определилось с датой конференции, на которой будет решен вопрос о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы главы региона.

Как сообщил «Уралинформбюро» лидер свердловских «яблочников» Юрий Переверзев, партийная конференция состоится 17 июня в «Гранд Авеню Отеле».

Стоит отметить, что Ройзман существенно припозднился с выдвижением — все основные претенденты на этот пост, включая Евгения Куйвашева, уже зарегистрированы облизбиркомом и приступили к сбору подписей для преодоления муниципального фильтра.