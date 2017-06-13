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11:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Яблоко» докатилось до выдвижения Ройзмана

Объявлена дата партийной конференции.

Источник: УралИнформБюро

Свердловское региональное отделение партии «Яблоко» определилось с датой конференции, на которой будет решен вопрос о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы главы региона.

Как сообщил «Уралинформбюро» лидер свердловских «яблочников» Юрий Переверзев, партийная конференция состоится 17 июня в «Гранд Авеню Отеле».

Стоит отметить, что Ройзман существенно припозднился с выдвижением — все основные претенденты на этот пост, включая Евгения Куйвашева, уже зарегистрированы облизбиркомом и приступили к сбору подписей для преодоления муниципального фильтра.

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