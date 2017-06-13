Корина Фусу уволилась из министерства и пересела на троллейбус

На снимках видно, как экс-министр ожидает общественный транспорт, а затем садится в троллейбус.

Фусу принимала участие в памятной церемонии жертв первой волны сталинских депортаций. После этого бывшую чиновницу запечатлели на остановке общественного транспорта у кишиневского железнодорожного вокзала.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Бывшему министру просвещения от Либеральной партии Корине Фусу во вторник пришлось возвращаться с официального мероприятия на общественном транспорте.

В конце мая Фусу и ее коллеги Валериу Мунтяну и Георге Брега подали в отставку с должностей министров просвещения, окружающей среды и вице-премьера по социальным вопросам.

А 30 мая президент Молдовы Игорь Додон подписал четыре декрета об отставке министров от Либеральной партии. В числе освобожденных от занимаемой должности был и теперь уже бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук, который арестован в рамках расследования уголовного дела по факту присвоения средств из европейских фондов.

Ранее глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу объявил о выходе из правящей коалиции. В связи с этим все министры и их заместители, представители партии, подали заявления об отставке.