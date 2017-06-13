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11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

«Единая Россия» выдвинула Максима Решетникова кандидатом в губернаторы Прикамья

«Единая Россия» выдвинула Максима Решетникова официальным кандидатом в губернаторы Пермского края.

Такое решение было принято на сегодняшней конференции регионального отделения партии. Из 140 делегатов конфренции за господина Решетникова проголосовало 115. Конкуренцию на партийных праймериз господину Решетникову составлял депутат краевого заксобрания, единоросс Сергей Клепцин, однако его кандидатуру на пост главы региона поддержали лишь 22 делегата.

Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края указом президента РФ Владимира Путина 6 февраля 2017 года. Выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября 2017 года. В минувшую субботу своего кандидата в губернаторы выдвинула КПРФ. На выборах главы региона партию будет представлять Ирина Филатова.

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