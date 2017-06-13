Лянкэ: У меня нет причин не спать спокойно по ночам
Бывший
Бывший
На вопрос в интервью для deschide.md, если он живет ощущением, что однажды прокуроры могут постучать в его дверь, Лянкэ ответил, что ему незачем волноваться по этому поводу.
«Я был
Не случайно я уже упоминал ранее нашу инициативу о добровольном отказе от иммунитета. У меня нет никаких оснований волноваться или не спать по ночам, — заявил Лянкэ.
В контексте задержаний последнего времени лидера Европейской народной партии спросили, если партия, которой он руководит «защищена» от уголовных дел.
«Что касается ЕНПМ, вероятно, мы все еще слишком маленькие. Правда, у нас есть примары и советники, но нет людей, участвующих в принятии решений, особенно финансового характера. Однако я являюсь мишенью нападок. Вы видели
Политик уточнил, что во время своего визита в Брюссель он обсуждал ход борьбы с коррупцией и обвинения некоторых, что все задержания последнего времени имеют отпечаток выборочного правосудия.
«Могу сказать только, как хорошо, что этот процесс начался, но я хочу и завершенности, особенно в случае резонансных дел. Этого хотят и европейцы. Я повторяю: никто не может отрицать, что мы вошли в более активную фазу борьбы с коррупцией. Не хочу ни быть адвокатом правовых институтов, ни критиковать их. Мы видим и “рыбу крупную”, и “рыбу мелкую”, и на таможне, и в полиции, и судей, и председателей районов, и дела о растрате фондов ЕС… это, на мой взгляд, хорошее начало», — заключил он.