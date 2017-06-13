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11:42 (мск), источник: Noi.md

Лянкэ: У меня нет причин не спать спокойно по ночам

Бывший премьер-министр, ныне вице-спикер парламента Юрий Лянкэ утверждает, что у него нет поводов беспокоиться, что может однажды очнуться с уголовным делом, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

На вопрос в интервью для deschide.md, если он живет ощущением, что однажды прокуроры могут постучать в его дверь, Лянкэ ответил, что ему незачем волноваться по этому поводу.

«Я был премьер-министром в сложный период, и вместе с коллегами в правительстве мы должны были принять решение, которое и сегодня я считаю единственно возможным. Я имею в виду государственные гарантии, которые позволили сохранить сбережения граждан и экономических операторов. Конечно, есть всякие умники, которые говорят, что таким образом я обокрал людей. Я думаю, этот вопрос связан с тем, что в обществе сейчас больше страха. И г-н Гилецкий говорил в какой-то момент, как важно, чтобы это чувство не приобрело большие масштабы. Я боюсь, чтобы этот страх не стал в какой-то момент разрушительным, как это произошло в Румынии, где сложилась ситуация, когда никто не хотел ничего подписывать и многие процессы были парализованы.

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Не случайно я уже упоминал ранее нашу инициативу о добровольном отказе от иммунитета. У меня нет никаких оснований волноваться или не спать по ночам, — заявил Лянкэ.

В контексте задержаний последнего времени лидера Европейской народной партии спросили, если партия, которой он руководит «защищена» от уголовных дел.

«Что касается ЕНПМ, вероятно, мы все еще слишком маленькие. Правда, у нас есть примары и советники, но нет людей, участвующих в принятии решений, особенно финансового характера. Однако я являюсь мишенью нападок. Вы видели г-на Воронина в парламенте и Нэстасе. Очень интересно, когда крайности сходятся, и я рад, что я получаю от них столько “любви”», — отметил Лянкэ.

Политик уточнил, что во время своего визита в Брюссель он обсуждал ход борьбы с коррупцией и обвинения некоторых, что все задержания последнего времени имеют отпечаток выборочного правосудия.

«Могу сказать только, как хорошо, что этот процесс начался, но я хочу и завершенности, особенно в случае резонансных дел. Этого хотят и европейцы. Я повторяю: никто не может отрицать, что мы вошли в более активную фазу борьбы с коррупцией. Не хочу ни быть адвокатом правовых институтов, ни критиковать их. Мы видим и “рыбу крупную”, и “рыбу мелкую”, и на таможне, и в полиции, и судей, и председателей районов, и дела о растрате фондов ЕС… это, на мой взгляд, хорошее начало», — заключил он.

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