Российский депутат выступил с критикой в адрес Додона

«И это недоверие, оно только усугубляется в результате действий, которые предпринимают сегодня парламент и правительство Республики Молдова», — подчеркнул Константин Затулин.

Затрагивая тему приднестровского урегулирования, российский политик отметил, что «многие проблемы сегодняшней и Молдовы, и Приднестровья связаны, прежде всего, с тем наследством недоверия, которое существует между двумя сторонами».

«Я это говорю именно потому, что, к сожалению, 23 мая в своём интервью европейской радиостанции уважаемый президент Республики Молдова поддержал идею создания таких совместных постов, молдавско-украинских, на границе с Приднестровьем. Это как-то не согласуется с тем, что молдавские политики говорят о необходимости диалога и шагов навстречу друг к другу», — подчеркнул Константин Затулин.

Политик отметил, что не хочет повторения истории, когда вместо того, чтобы снять проблему, происходило новое обострение ситуации, и напомнил обещания и действия всех предыдущих молдавских руководителей.

«Я помню надежды, которые порождались приходом новых политических сил, когда мы столкнулись с неисправимой позицией Мирчи Друка и Мирчи Снегура. Ждали, когда придёт Лучинский, потому что человек с таким широким кругозором на общесоюзном уровне, безусловно, предложит новую модель поведения. Этого не произошло. Потом мы также ждали, когда придёт в президенты Воронин, бывший соратник ныне действующего президента Молдовы. И вы знаете, что вместо того, чтобы снять проблему, произошло обострение ситуации. И мы, подойдя очень близко в меморандуме Козака к решению, отдалились. И дальше произошло новое обострение в зоне конфликта. Я очень не хочу, чтобы мы в третий раз или в четвёртый уже (сбился со счёта) повторили эту историю», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Константина Затулина, остается открытым вопрос, в случае победы на будущих парламентских выборах проявит ли нынешний президент РМ ту же «широкую инициативу».

«Если это произойдёт, возникнет очень важный момент. Обладая этими новыми полномочиями и возможностями, будет ли проявлена эта широкая инициатива или опять мы будем цепляться за совместные посты на украинской границе, желание в чём-то кого-то надуть или объегорить? Что, к сожалению, отмечается в ином случае», — рассказал российский политик.

Он также напомнил присутствующим об ошибках самой Российской Федерации.

«Мы в своё время пропустили мимо ушей деятельность по фактически одностороннему введению Республикой Молдова таможенного и прочего режима при прежних властях. Мы же промолчали по этому поводу, Российская Федерация. Тогда надо было сказать: нет, вы не имеете право сегодня предпринимать блокадные меры, заставлять ограничивать внешнеэкономическую деятельность Приднестровской Молдавской Республики. Это не соответствует духу наших договорённостей. Мы в тот момент думали, что мы надеялись на то, что при президенте Воронине эти вопросы будут сняты. Они не были сняты. Они, наоборот, обострились. Давайте не будем попадать снова в эту яму и наступать снова на эти грабли. Ещё раз хочу подчеркнуть, должна быть проявлена широта в подходах, и только таким образом можно завоевать доверие», — подытожил Константин Затулин.