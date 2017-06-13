Российский депутат выступил с критикой в адрес Додона
В Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошел круглый стол, посвященный развитию ситуации вокруг Приднестровья.
В Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошел круглый стол, посвященный развитию ситуации вокруг Приднестровья.
На нем выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Затрагивая тему приднестровского урегулирования, российский политик отметил, что «многие проблемы сегодняшней и Молдовы, и Приднестровья связаны, прежде всего, с тем наследством недоверия, которое существует между двумя сторонами».
«И это недоверие, оно только усугубляется в результате действий, которые предпринимают сегодня парламент и правительство Республики Молдова», — подчеркнул Константин Затулин.
По мнению политика, выставление постов Молдовы на границе Приднестровья с Украиной только усугубляет недоверие и дальнейшее «расхождение между двумя кораблями».
«Я это говорю именно потому, что, к сожалению, 23 мая в своём интервью европейской радиостанции уважаемый президент Республики Молдова поддержал идею создания таких совместных постов,
Политик отметил, что не хочет повторения истории, когда вместо того, чтобы снять проблему, происходило новое обострение ситуации, и напомнил обещания и действия всех предыдущих молдавских руководителей.
«Я помню надежды, которые порождались приходом новых политических сил, когда мы столкнулись с неисправимой позицией Мирчи Друка и Мирчи Снегура. Ждали, когда придёт Лучинский, потому что человек с таким широким кругозором на общесоюзном уровне, безусловно, предложит новую модель поведения. Этого не произошло. Потом мы также ждали, когда придёт в президенты Воронин, бывший соратник ныне действующего президента Молдовы. И вы знаете, что вместо того, чтобы снять проблему, произошло обострение ситуации. И мы, подойдя очень близко в меморандуме Козака к решению, отдалились. И дальше произошло новое обострение в зоне конфликта. Я очень не хочу, чтобы мы в третий раз или в четвёртый уже (сбился со счёта) повторили эту историю», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
По словам Константина Затулина, остается открытым вопрос, в случае победы на будущих парламентских выборах проявит ли нынешний президент РМ ту же «широкую инициативу».
«Если это произойдёт, возникнет очень важный момент. Обладая этими новыми полномочиями и возможностями, будет ли проявлена эта широкая инициатива или опять мы будем цепляться за совместные посты на украинской границе, желание в
Он также напомнил присутствующим об ошибках самой Российской Федерации.
«Мы в своё время пропустили мимо ушей деятельность по фактически одностороннему введению Республикой Молдова таможенного и прочего режима при прежних властях. Мы же промолчали по этому поводу, Российская Федерация. Тогда надо было сказать: нет, вы не имеете право сегодня предпринимать блокадные меры, заставлять ограничивать внешнеэкономическую деятельность Приднестровской Молдавской Республики. Это не соответствует духу наших договорённостей. Мы в тот момент думали, что мы надеялись на то, что при президенте Воронине эти вопросы будут сняты. Они не были сняты. Они, наоборот, обострились. Давайте не будем попадать снова в эту яму и наступать снова на эти грабли. Ещё раз хочу подчеркнуть, должна быть проявлена широта в подходах, и только таким образом можно завоевать доверие», — подытожил Константин Затулин.