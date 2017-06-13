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11:49 (мск), источник: СуперОмск

Омские справедливороссы определили выдвиженцев в горсовет

«СуперОмску» стал известен предварительный список выдвиженцев в Омский городской Совет от партии «Справедливая Россия».

Ожидается, что эсеры на выборах будут использовать такую же схему, как в ЛДПР (кандидатов от этой партии утвердят 21 июня).

Список СР возглавит федеральная креатура, которая станет «паровозом» и впоследствии откажется от мандата в пользу того, кто наберет наибольший процент на округе. Остальные мандаты распределят по убывающему числу голосов.

Так, лидер регионального отделения СР Владимир Гуселетов, видимо, заявится на 7-й округ, где предварительное голосование от ЕР выиграл сопредседатель общественной организации «Оплот» Дмитрий Сахань. На 6-м округе заявится эсерка Виктория Кокина. На предварительном голосовании здесь победил сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев.

Бывший депутат ЗС Ирина Оверина, вероятно, выйдет на 13-й округ, где праймериз выиграл депутат горсовета Алексей Саяпин. А бывший единоросс Радик Миниханов может заявиться на 5-й округ. Здесь предварительное голосование выиграл Георгий Архипов.

Впрочем, известно о претензиях омских справедливороссов и на другие одномандатные округа. Окончательный список выдвиженцев-эсеров станет известен после конференции.

Отметим, что в строжайшем секрете пока что держится список КПРФ. Но уже сейчас можно сказать о корректировках перечня в пользу депутатов, не прошедших в новый состав Заксобрания.

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