Омские справедливороссы определили выдвиженцев в горсовет
«СуперОмску» стал известен предварительный список выдвиженцев в Омский городской Совет от партии «Справедливая Россия».
«СуперОмску» стал известен предварительный список выдвиженцев в Омский городской Совет от партии «Справедливая Россия».
Ожидается, что эсеры на выборах будут использовать такую же схему, как в ЛДПР (кандидатов от этой партии утвердят 21 июня).
Список СР возглавит федеральная креатура, которая станет «паровозом» и впоследствии откажется от мандата в пользу того, кто наберет наибольший процент на округе. Остальные мандаты распределят по убывающему числу голосов.
Так, лидер регионального отделения СР Владимир Гуселетов, видимо, заявится на 7-й округ, где предварительное голосование от ЕР выиграл сопредседатель общественной организации «Оплот» Дмитрий Сахань. На 6-м округе заявится эсерка Виктория Кокина. На предварительном голосовании здесь победил сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев.
Бывший депутат ЗС Ирина Оверина, вероятно, выйдет на 13-й округ, где праймериз выиграл депутат горсовета Алексей Саяпин. А бывший единоросс Радик Миниханов может заявиться на 5-й округ. Здесь предварительное голосование выиграл Георгий Архипов.
Впрочем, известно о претензиях омских справедливороссов и на другие одномандатные округа. Окончательный список
Отметим, что в строжайшем секрете пока что держится список КПРФ. Но уже сейчас можно сказать о корректировках перечня в пользу депутатов, не прошедших в новый состав Заксобрания.