Тука: конфликт в Донбассе продлится еще пять лет
При условии отсутствия мощных внешних факторов вооруженный конфликт в Донбассе продлится
При условии отсутствия мощных внешних факторов вооруженный конфликт в Донбассе продлится
«Я не думаю, что это (возврат Донбасса под контроль Киева — ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может длиться
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.