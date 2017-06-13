Тука: конфликт в Донбассе продлится еще пять лет

«Я не думаю, что это (возврат Донбасса под контроль Киева — ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может длиться три-пять лет. Опять же, если не будет каких мощных внешних факторов, повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии », — сказал Тука в эфире «5 канала».

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.