Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Это норма: пять мифов о сексе
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Звезды, которые дружат с детства
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
11:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука: конфликт в Донбассе продлится еще пять лет

При условии отсутствия мощных внешних факторов вооруженный конфликт в Донбассе продлится три-пять лет, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Я не думаю, что это (возврат Донбасса под контроль Киева — ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может длиться три-пять лет. Опять же, если не будет каких мощных внешних факторов, повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии », — сказал Тука в эфире «5 канала».

Читайте также
Тука назвал политика, который установит в Украине диктатуру

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Суд признал Александра Реймера виновным в мошенничестве
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь