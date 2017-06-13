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12:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп может отстранить Мюллера от ведения дела о вмешательстве РФ в выборы в США

Как заявил телеканалу PBS глава Newsmax Media Кристофер Радди, возможной причиной для увольнения спецпрокурора может стать конфликт интересов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освобождения бывшего главы ФБР Роберта Мюллера от должности специального прокурора по расследованию дела о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Об этом заявил телеканалу PBS друг президента США Кристофер Радди, глава компании Newsmax Media, которой принадлежит ряд СМИ консервативного направления.

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«Я думаю, что он (Трамп — прим. ТАСС), возможно, рассматривает вопрос о том, чтобы освободить от должности специального прокурора, — заявил Радди. — Я думаю, он взвешивает этот вариант». «Я думаю, что это вполне ясно из того, что сказал один из его адвокатов», — добавил Радди, не пояснив, какого именно адвоката Трампа и какие высказывания он имеет в виду.

По словам главы Newsmax Media, возможной причиной для увольнения Мюллера может стать конфликт интересов, так как, по его словам, юридическая компания, в которой работал бывший глава ФБР, представляет интересы членов семьи Трампа. Кроме того, по данным Радди, Трамп рассматривал возможность назначения Мюллера на пост главы ФБР и провел встречу с ним за несколько дней до того, как тот был назначен спецпрокурором.

При этом друг Трампа считает, что американский лидер не должен увольнять Мюллера. «Я лично думаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал Радди.

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Между тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Радди не может делать заявления по поводу возможных действий президента Трампа по отношению к спецпрокурору Мюллеру. «Мистер Радди никогда не говорил с президентом по поводу этого вопроса, — цитирует заявление Спайсера газета The New York Times. «Что касается данного вопроса, то давать комментарии могут только президент и его адвокаты», — добавил пресс-секретарь Белого дома.

ФБР ведет расследование по поводу сообщений о «попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов». В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера специальным прокурором для координации этого разбирательства. Параллельно расследования на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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