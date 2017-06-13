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11:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев: выход в Европу через Грузию очень важен

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об итогах встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во вторник в Акорде.

Источник: Sputniknews.kz

«Мы обсудили совместно широкий круг вопросов. Есть сейчас возможность сделать так же как и Казахстан Грузию транзитным государством в связи с развитием Шелкового пути “Один пояс — один путь”. Через Казахстан и через Грузию выход в Европу, выход на Черное море — очень важно. И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию очень важны», — сказал Назарбаев журналистам.

«В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана батумского терминала и батумского порта, которыми владеют казахстанские компании, обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить. Если мы по тарифам между министерствами договоримся — этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможности нашей страны», — добавил он.

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