Назарбаев: выход в Европу через Грузию очень важен

«Мы обсудили совместно широкий круг вопросов. Есть сейчас возможность сделать так же как и Казахстан Грузию транзитным государством в связи с развитием Шелкового пути “Один пояс — один путь”. Через Казахстан и через Грузию выход в Европу, выход на Черное море — очень важно. И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию очень важны», — сказал Назарбаев журналистам.

«В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана батумского терминала и батумского порта, которыми владеют казахстанские компании, обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить. Если мы по тарифам между министерствами договоримся — этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможности нашей страны», — добавил он.