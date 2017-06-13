В России завели второе уголовное дело после митингов 12 июня

О том, какие травмы получил пострадавший сотрудник полиции, не сообщается. Сейчас следователи начали розыск нападавшего.

«12 июня 2017 года около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского», — говорится в сообщении управления.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное после антикоррупционных митингов, которые прошли в десятках городах России по призыву оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный был арестован на 30 суток по статье о неоднократных нарушениях порядка организации митингов.

Ранее во вторник стало известно, что в отношении одного из участников акции протеста, которая прошла накануне в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении бойца Росгвардии (ОМОНа).

Следствие считает, этот человек, имя которого не называется, распылил газ из баллончика на Пушкинской площади. По словам официального представителя СКР, этот человек задержан.

Первое дело также было возбуждено по статье о Применении насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того, Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал оппозиционного активиста Марка Гальперина, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си. Он признан виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции.