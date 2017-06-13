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12:51 (мск), источник: СуперОмск

Назаров назначил нового главу минпрома Омской области

Распоряжением Виктора Назарова новым главой министерства промышленности и транспорта был назначен Александр Докучаев, до недавнего времени работавший в должность гендиректора ООО «Энергомаш Холдинг», сообщила пресс-служба облправительства.

Александр Михайлович Докучаев родился в Омске в 1979 году. Окончил ОмГТУ, получив профессию инженера, ОмГУ по направлению «Финансы», Российскую академию Народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Стратегия и управление бизнесом»). Работал в АО «Омсктрансмаш». Входит в Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий и Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе.

Напомним, предыдущий министр Виктор Белов собирался в отставку с середины апреля, объясняя свое намерение покинуть пост состоянием здоровья. Однако, в должности ему пришлось задержаться из-за отсутствия преемника. Так, на пост главы минпрома прочили и экс-руководителя омского отделения ЛДПР Алексея Ромахина.

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