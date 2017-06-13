Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Инсульт ведет к алкоголизму
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Пенсии в России предложили платить иначе
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
12:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Глава Омской области назначил руководителя минпрома

Новым министром промышленности, транспорта и инновационных технологий региона стал Александр Докучаев.

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Александра Докучаева, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Докучаев родился в Омске в 1979 году. Окончил ОмГТУ, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского по президентской программе переподготовки управленческих кадров (направление «Финансы»), Российскую академию Народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (программа «Стратегия и управление бизнесом»). На Омсктрансмаше будущий министр прошел путь от рядового инженера до начальника цеха.

Александр Докучаев входит в межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий и совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе. До мая этого года он занимал пост генерального директора ООО «Энергомаш Холдинг».

Еще сегодня утром в правительстве Омской области уверяли, что назначение нового главы минпрома не состоится раньше пятницы 16 июня.

Пост министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области стал вакантным после ухода в отставку 16 апреля Виктора Белова. После его увольнения обязанности министра исполнял Игорь Лукьянов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске девушка искупалась в грязной луже
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Суд признал Александра Реймера виновным в мошенничестве
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь