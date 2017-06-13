Глава Омской области назначил руководителя минпрома
Новым министром промышленности, транспорта и инновационных технологий региона стал Александр Докучаев.
Новым министром промышленности, транспорта и инновационных технологий региона стал Александр Докучаев.
Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Александра Докучаева, сообщает
Александр Докучаев входит в межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий и совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе. До мая этого года он занимал пост генерального директора ООО «Энергомаш Холдинг».
Еще сегодня утром в правительстве Омской области уверяли, что назначение нового главы минпрома не состоится раньше пятницы 16 июня.
Пост министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области стал вакантным после ухода в отставку 16 апреля Виктора Белова. После его увольнения обязанности министра исполнял Игорь Лукьянов.