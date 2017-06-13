О мерах поддержки малого предпринимательства рассказал губернатор Городецкий

— Не так давно федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства подвела итоги работы гарантийных фондов за первый квартал 2017 года по суммам выданных поручительств. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области занял второе место по Российской Федерации в рейтинге региональных гарантийных организаций, — сообщил журналистам глава региона.

С этой целью для малых предприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, сформированы нормативно-правовые и организационные основы государственной поддержки, реализуется региональная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, на софинансирование которой ежегодно привлекаются средства из федерального бюджета.

Всего по итогам 2016 года в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе действует почти 142 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по итогам 2016 года в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе действует почти 142 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

В общем обороте валового продукта по области малое предпринимательство занимает 50%, а доля занятого трудового активного населения в этом бизнесе — 36% от всех трудозанятых по региону.

— Развитию малого и среднего предпринимательства в регионе способствует также устойчивая нормативно-правовая база, сформированная ранее, — продолжает Владимир Городецкий. — Наряду с этим функционируют системы поддержки: прежде всего, это гарантийный фонд и фонд микрофинансирования.

По словам губернатора, по итогам работы за первый квартал 2017 года новосибирским гарантийным фондом было представлено почти 660 млн рублей по 71 поручительству. Это позволило привлечь в экономику области почти 1,5 млрд рублей инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели возросли на 60% и на 56%. В свою очередь Фондом микрофинансирования в течение 2016 года было выдано 400 микрозаймов на общую сумму 491,99 млн руб. Всего с начала деятельности на 31 марта текущего года Фондом микрофинасирования выдан 2151 микрозайм на общую сумму 1,745 млрд руб.

Достижения Новосибирской области по части поддержки малого и среднего бизнеса были отмечены на федеральном уровне. Регион 10 раз признавался лучшим среди других субъектов РФ в этом направлении и занимает первое место в СФО по количеству действующих на территории малых предприятий, их обороту и объему инвестиций в основной капитал.