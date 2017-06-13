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13:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Сын красноярского губернатора стал главным по спорту в мэрии Новосибирска

Назначение уже успело обрасти подробностями и домыслами.

Сын губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Алексей Толоконский назначен начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики новосибирской мэрии Анна Терешкова.

«Только что мэр официально объявил о том, что начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Алексей Толоконский», — написала Терешкова 12 июня.

Ранее этот пост занимала Марина Курносова, но 9 июня 2017 года она уволилась, решив вернуться к работе со спортсменами в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

Назначение сына теперь уже бывшего новосибирского чиновника Виктора Толоконского вызвало интерес среди новосибирской общественности. Тут же появились комментарии под постом Терешковой. Хватает в них и язвительных, и негативных отзывов, есть и положительные характеристики Алексея Толоконского.

Экс вице-губернатор Новосибирской области, а ныне доктор исторических наук Виктор Козодой недоумевает, почему это назначение вызвало ажиотаж.

«Мэр Анатолий Локоть назначил “сына Толоконского главой спорткомитета”. И что? Вот что, если кого-то назначили или выбрали на руководящую должность, то детям надо уезжать из области и работать им здесь вообще нельзя? Или выше дворника нельзя? И почему именуют “сын Толоконского?” У него что нет своего имени, или собственной биографии? Я вот его совсем не знаю, ни раза не видел, да и с папой его как-то отношения особо не сложились, ну и что? Да и что за должность-то такая — спорткомитет? Да вообще ни о чём, по-большому счёту. Ну назначил и назначил. Пусть работает. Я вообще противник того, чтобы из-за родителей “отыгрываться” на детях. Плохо будет работать, ну тогда и можно о чём-то рассуждать. А так, чего языками-то чесать», — написал целый пост на своей странице в Facebook Виктор Козодой.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил прокомментировать своё решение.

«Сейчас я принял решение о назначении на эту должность Алексея Толоконского, который имеет опыт руководства командой по мини-футболу, он вывел её в тройку лучших в РФ. В спорте он известный человек. На мой взгляд, у него достаточный запас знаний, опыта, организационного таланта для того, чтобы развивать дальше городской спорт, а спорт наш богат традициями и заложен, как мне кажется, большой потенциал», — цитируют Локтя «НГС. Новости».

Главный редактор сайта «Тайга.инфо» Евгений Мездриков считает, что на вопрос, по какому критерию назначили Алексея Толоконского, могут ответить только мэр Анатолий Локоть и глава департамента Анна Терешкова.

«Могу сказать, как это воспринимается в публичном пространстве. С одной стороны, контакты Анатолия Локтя и Виктора Толоконского — очевидная вещь. Виктор Александрович немало сделал, чтобы Анатолий Евгеньевич стал мэром. Для него это был один из способов уволить Василия Юрченко (Василий Юрченко — экс-губернатор Новосибирской области. В марте 2014 года президент Владимир Путин отрешил его от должности с формулировкой “в связи с утратой доверия” — прим. ИА REGNUM). Именно Толоконский и его помощник Виктор Игнатов собирали коалицию против Владимира Знаткова (кандидат на должность мэра Новосибирска в 2014 году), состоявшую из оппозиционеров и чиновников. И они победили. Насколько я знаю, Анатолий Евгеньевич не скрывает, что советуется с Толоконским. Это первое. Кроме того, надо учитывать, каким влиянием и уважением Виктор Александрович и его семья до сих пор пользуются в Новосибирске. Нет ничего удивительного, что сын и дочь бывшего сибирского полпреда рассматриваются на различные должности. Алексей Викторович был и замглавы департамента здравоохранения (фактически, замминистра), а Елена Викторовна — завотделением Новосибирской клинической областной больницы. Опыт управленческий у обоих есть. Это второе. И третье. Нужно снять поверхностное впечатление, что это исключительно “родственное назначение”. У Алексея Толоконского — богатейший опыт работы в мини-футбольном клубе “Сибиряк”, который стал одним из сильнейших в России. Это во многом заслуга руководства и попечителей клуба — Толоконского и Андрея Филичева (бывший новосибирский вице-губернатор и заместитель полпреда президента в Сибири — прим. ИА REGNUM). Так что нет оснований не верить Анатолию Локтю, когда он говорит о заслугах Толоконского-младшего, он — современный спортивный функционер. Думаю, сыграли роль различные факторы. Но это точно не чужой человек для спорта», — прокомментировал ИА REGNUM Евгений Мездриков ситуацию вокруг назначения Алексея Толоконского.

Справка: Алексей Толоконский окончил НГМУ по специальности «Менеджмент в медицине». С 2005 по 2009 годы был заместителем генерального директора Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования. Затем занимал должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области. С 2014 года и до последнего времени являлся президентом спортивного клуба по мини-футболу «Сибиряк».

Алексей Толоконский является сыном Виктора Толоконского, который в разные периоды времени занимал должности мэра Новосибирска (1996−2000 гг.), губернатора Новосибирской области (2000−2010 гг.) и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (2010−2014 гг.). С 16 сентября 2014 года он занимает пост губернатора Красноярского края. Доход Виктора Толоконского за 2016 год составил 2,83 млн рублей, и этот годовой заработок является самым низким среди губернаторов Сибирского федерального округа.

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