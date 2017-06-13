Сын красноярского губернатора стал главным по спорту в мэрии Новосибирска
Назначение уже успело обрасти подробностями и домыслами.
Назначение уже успело обрасти подробностями и домыслами.
Сын губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Алексей Толоконский назначен начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики новосибирской мэрии Анна Терешкова.
«Только что мэр официально объявил о том, что начальником управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска назначен Алексей Толоконский», — написала Терешкова 12 июня.
Ранее этот пост занимала Марина Курносова, но 9 июня 2017 года она уволилась, решив вернуться к работе со спортсменами в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.
Назначение сына теперь уже бывшего новосибирского чиновника Виктора Толоконского вызвало интерес среди новосибирской общественности. Тут же появились комментарии под постом Терешковой. Хватает в них и язвительных, и негативных отзывов, есть и положительные характеристики Алексея Толоконского.
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Справка: Алексей Толоконский окончил НГМУ по специальности «Менеджмент в медицине». С 2005 по 2009 годы был заместителем генерального директора Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования. Затем занимал должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области. С 2014 года и до последнего времени являлся президентом спортивного клуба по
Алексей Толоконский является сыном Виктора Толоконского, который в разные периоды времени занимал должности мэра Новосибирска (1996−2000 гг.), губернатора Новосибирской области (2000−2010 гг.) и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (2010−2014 гг.). С 16 сентября 2014 года он занимает пост губернатора Красноярского края. Доход Виктора Толоконского за 2016 год составил 2,83 млн рублей, и этот годовой заработок является самым низким среди губернаторов Сибирского федерального округа.