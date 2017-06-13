Савченко о стремлении Украины в НАТО: не нужно унижаться и просить

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что Киеву не нужно просить и унижаться перед НАТО, но делать армию сильной самостоятельно.

«Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер», — написала Савченко во вторник на своей странице в Facebook.