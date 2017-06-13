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12:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко о стремлении Украины в НАТО: не нужно унижаться и просить

По мнению народного депутата Надежды Савченко, пока члены НАТО не предоставляют согласия на вступление Украины в Североатлантический альянс, Киеву не стоит унижаться.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что Киеву не нужно просить и унижаться перед НАТО, но делать армию сильной самостоятельно.

«Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер», — написала Савченко во вторник на своей странице в Facebook.

Савченко является одним из депутатов, кто не поддержал принятый недавно парламентом закон, который закрепляет в законодательстве стремление Киева стать членом НАТО.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Также Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации».

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