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13:50 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: как бы нас ни давили, мы проведем белорусско-российские учения масштабно и серьезно

13 июня, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения «Запад-2017» будут проведены масштабно и серьезно, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях», — обратил внимание глава государства.

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Осенью на территории Беларуси пройдут белорусско-российские учения «Запад-2017».

«И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, — заявил Президент. — Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы».

Глава государства заявил об открытости этих учений:

«Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты. Пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные — и России, и Беларуси — чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены».

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