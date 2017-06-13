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13:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский поручил начать подготовку ко Дню памяти и скорби

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований активизировать работу по подготовке ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Соответствующие распоряжения были даны главой региона на аппаратном совещании с замами и министрами.

Главам совместно с Советами ветеранов и общественниками рекомендовано принять дополнительные меры по благоустройству и, при необходимости, ремонту мемориалов, памятников, Вечных огней.

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Борис Дубровский поручил обратить особое внимание на могилы участников Великой Отечественной войны, которые по разным причинам остались без ухода родственников. «Таких заброшенных могил быть не должно», — считает губернатор. Он распорядился создать реестр заброшенных захоронений фронтовиков по каждому кладбищу в каждом муниципальном образований, а также отчетной историей по состоянию благоустройства.

В прошлом году в Челябинской области, одном из немногих регионов страны, по инициативе Бориса Дубровского был принят закон об особом статусе детей погибших защитников Отечества.

По предварительным данным, в регионе проживает 39 тысяч человек, чьи отцы погибли или пропали без вести на полях сражений с 1939 по 1945 годы. К 22 июня, Дню памяти и скорби, детям войны будет выплачено по 500 рублей из областного бюджета.

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