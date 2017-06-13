Борис Дубровский поручил начать подготовку ко Дню памяти и скорби
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований активизировать работу по подготовке ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований активизировать работу по подготовке ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.
Соответствующие распоряжения были даны главой региона на аппаратном совещании с замами и министрами.
Главам совместно с Советами ветеранов и общественниками рекомендовано принять дополнительные меры по благоустройству и, при необходимости, ремонту мемориалов, памятников, Вечных огней.
Борис Дубровский поручил обратить особое внимание на могилы участников Великой Отечественной войны, которые по разным причинам остались без ухода родственников. «Таких заброшенных могил быть не должно», — считает губернатор. Он распорядился создать реестр заброшенных захоронений фронтовиков по каждому кладбищу в каждом муниципальном образований, а также отчетной историей по состоянию благоустройства.
В прошлом году в Челябинской области, одном из немногих регионов страны, по инициативе Бориса Дубровского был принят закон об особом статусе детей погибших защитников Отечества.
По предварительным данным, в регионе проживает 39 тысяч человек, чьи отцы погибли или пропали без вести на полях сражений с 1939 по 1945 годы. К 22 июня, Дню памяти и скорби, детям войны будет выплачено по 500 рублей из областного бюджета.