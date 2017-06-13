14 июня утвердят дату выборов Горсовет Омска

Завтра, 14 июня, на пленарном заседании Горсовета Омска будет утверждена дата выборов в новый парламент.

Ориентировочная дата уже есть — 10 сентября. Известно, что политические партии региона определятся со своими кандидатами в конце июня.

Уже есть предварительные списки от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Претендентов от КПРФ пока не озвучивают.