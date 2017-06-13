14 июня утвердят дату выборов Горсовет Омска
Уже известно, что голоса за новый парламент можно будет отдать 10 сентября.
Уже известно, что голоса за новый парламент можно будет отдать 10 сентября.
Завтра, 14 июня, на пленарном заседании Горсовета Омска будет утверждена дата выборов в новый парламент.
Ориентировочная дата уже есть — 10 сентября. Известно, что политические партии региона определятся со своими кандидатами в конце июня.
Уже есть предварительные списки от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Претендентов от КПРФ пока не озвучивают.