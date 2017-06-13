В Омске учредили новую медаль
Губернатор Омской области Виктор Назаров утвердил положение о медали «За безопасность жизнедеятельности».
Губернатор Омской области Виктор Назаров утвердил положение о медали «За безопасность жизнедеятельности».
Награду вручают за вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, а также охрану здоровья и жизни.
Это седьмая по счету госнаграда Омской области. Медаль носят на левой стороне груди и располагают ниже наград Российской Федерации и СССР.
Медаль планировали утвердить в 2016 году, но по неизвестным причинам перенесли на этот год.