В Омске учредили новую медаль

Награду вручают за вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, а также охрану здоровья и жизни.

Это седьмая по счету госнаграда Омской области. Медаль носят на левой стороне груди и располагают ниже наград Российской Федерации и СССР.

Медаль планировали утвердить в 2016 году, но по неизвестным причинам перенесли на этот год.