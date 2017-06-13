Впервые в истории Молдовы: Начинает работу общественная палата при Президенте РМ

По словам главы государства, работа Общественной палаты начнется уже к концу месяца. В нее вошли представители гражданского общества, академической среды, журналисты и другие.

— Я не сомневаюсь, что общественная палата станет мощным инструментом для работы совместной работы администрации Президента и гражданского общества, — заявил Игорь Додон.