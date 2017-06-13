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13:20 (мск), источник: Actualitati.md

Впервые в истории Молдовы: Начинает работу общественная палата при Президенте РМ

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Президент Республики Молдова Игорь Додон, передает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам главы государства, работа Общественной палаты начнется уже к концу месяца. В нее вошли представители гражданского общества, академической среды, журналисты и другие.

— Я не сомневаюсь, что общественная палата станет мощным инструментом для работы совместной работы администрации Президента и гражданского общества, — заявил Игорь Додон.

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На данном этапе, главам 12 направлений в общественной палате предстоит отобрать по 10 представителей гражданского общества для начала работы.

По словам главы государства, администрация Президента получила несколько сотен резюме.

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что намерен встречаться с членами Общественной палаты раз в 2−3 недели и обсуждать с ними все свои законодательные инициативы. Также инициативы, исходящие от активистов палаты, могут стать основой для законодательной инициативы главы государства.

Actualitati.md отмечает, что подобный орган при президенте будет создан впервые в истории страны. Также впервые за долгое время при главе государства начал функционировать и Экономический совет.

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