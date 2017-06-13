Назарбаев подписал четыре закона

Ранее сообщалось, что на реконструкцию почти 300 километров двухполосной дороги участка трассы Актобе — Макат потратят более 240 миллионов долларов.

Назарбаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги “Актобе — Макат”, соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» от 8 сентября 2015 года.

Также Президент подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года.

Напомним, как рассказывал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, данный закон позволит запустить два новых поезда.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подписал еще два закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» и «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции “Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха” от 8 сентября 2015 года».