Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Это норма: пять мифов о сексе
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Теракт в Лондоне
13:31 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал четыре закона

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал четыре закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

Назарбаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги “Актобе — Макат”, соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» от 8 сентября 2015 года.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию почти 300 километров двухполосной дороги участка трассы Актобе — Макат потратят более 240 миллионов долларов.

Читайте также
Назарбаев: выход в Европу через Грузию очень важен

Также Президент подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года.

Напомним, как рассказывал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, данный закон позволит запустить два новых поезда.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подписал еще два закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» и «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции “Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха” от 8 сентября 2015 года».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Об оплате штрафов надо предупреждать полицейских - КАП МВД
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Чудновец требует 6 млн руб компенсации морального вреда
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь