Назарбаев подписал четыре закона
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал четыре закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал четыре закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Назарбаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект по реконструкции автодороги “Актобе — Макат”, соединяющей Коридоры 1 и 6 ЦАРЭС) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» от 8 сентября 2015 года.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию почти 300 километров двухполосной дороги участка трассы Актобе — Макат потратят более 240 миллионов долларов.
Также Президент подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года.
Напомним, как рассказывал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, данный закон позволит запустить два новых поезда.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев подписал еще два закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» и «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015—2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции “Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха” от 8 сентября 2015 года».