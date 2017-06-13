Bloomberg: атака русских хакеров затронула 39 штатов

Размах «российской кибератаки» на избирательную систему США во время президентской выборной кампании 2016 года был существенно шире, чем раскрывалось ранее: в той или иной степени ей подверглись 39 из 50 штатов страны, пишет Bloomberg. В ряде случаев хакерам удалось украсть личные данные избирателей и получить доступ к программному обеспечению для голосования, сообщило агентство со ссылкой на трех людей, знакомых с ходом расследования «российского следа».

Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

Следователи ФБР и АНБ использовали штат Иллинойс (там в начале 2016 г. были украдены личные данные 90 000 избирателей после того, как хакеры получили доступ к базе данных 15 млн человек) в качестве «лакмусовой бумажки» — чтобы выявить типичные паттерны поведения хакеров типа IP-адресов. Оказалось, что следы проникновения есть в госсистемах голосования 37 штатов, а в ключевых Флориде и Калифорнии — и в системах сторонних подрядчиков. В Иллинойсе, отмечает Bloomberg, хакеры пытались удалить часть базы данных избирателей, что могло быть репетицией будущей разрушительной атаки.

Сработал ли «красный телефон»?

По словам источников агентства, масштаб атаки настолько обеспокоил администрацию президента Барака Обамы, что в октябре 2016 г. она использовала «красный телефон» — особый защищенный канал связи между Вашинтоном и Москвой — чтобы предостеречь Россию от эскалации вмешательства. Москва в ответ запросила дополнительные данные, но атаки на этом не прекратились, пишет Bloomberg.

Загадкой остается, почему же «русские хакеры» не воспользовались плодами своих усилий. Вариантов два, пишет Bloomberg: