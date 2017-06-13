Bloomberg: атака русских хакеров затронула 39 штатов
Масштаб вмешательства вынудил администрацию Обамы использовать экстренный канал связи с Москвой.
Масштаб вмешательства вынудил администрацию Обамы использовать экстренный канал связи с Москвой.
Размах «российской кибератаки» на избирательную систему США во время президентской выборной кампании 2016 года был существенно шире, чем раскрывалось ранее: в той или иной степени ей подверглись 39 из 50 штатов страны, пишет Bloomberg. В ряде случаев хакерам удалось украсть личные данные избирателей и получить доступ к программному обеспечению для голосования, сообщило агентство со ссылкой на трех людей, знакомых с ходом расследования «российского следа».
Следователи ФБР и АНБ использовали штат Иллинойс (там в начале 2016 г. были украдены личные данные 90 000 избирателей после того, как хакеры получили доступ к базе данных 15 млн человек) в качестве «лакмусовой бумажки» — чтобы выявить типичные паттерны поведения хакеров типа
Сработал ли «красный телефон»?
По словам источников агентства, масштаб атаки настолько обеспокоил администрацию президента Барака Обамы, что в октябре 2016 г. она использовала «красный телефон» — особый защищенный канал связи между Вашинтоном и Москвой — чтобы предостеречь Россию от эскалации вмешательства. Москва в ответ запросила дополнительные данные, но атаки на этом не прекратились, пишет Bloomberg.
Загадкой остается, почему же «русские хакеры» не воспользовались плодами своих усилий. Вариантов два, пишет Bloomberg:
Последнее намного вероятнее, считает бывший высокопоставленный чиновник США, попросивший об анонимности.
Агентство считает, что уязвимости, вскрывшиеся в сильно децентрализованной системе учета избирателей и голосования в стране, ставят под угрозу и предстоящую президентскую кампанию. «Их цель — Америка. Они могут вернуться», — напоминает Bloomberg слова
ФБР отказалось от комментариев. Российские власти на высшем уровне неоднократно отвергали любое вмешательство в выборы в США. Так, в недавнем интервью NBC президент России Владимир Путин заявил, что за попытками вмешательства в президентские выборы в США могут стоять и американские хакеры. «Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, из Соединенных Штатов, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. Вы можете такое представить? В ходе острой политической борьбы? Я могу», — заявил Путин.