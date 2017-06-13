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13:54 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg: атака русских хакеров затронула 39 штатов

Масштаб вмешательства вынудил администрацию Обамы использовать экстренный канал связи с Москвой.

Источник: Reuters

Размах «российской кибератаки» на избирательную систему США во время президентской выборной кампании 2016 года был существенно шире, чем раскрывалось ранее: в той или иной степени ей подверглись 39 из 50 штатов страны, пишет Bloomberg. В ряде случаев хакерам удалось украсть личные данные избирателей и получить доступ к программному обеспечению для голосования, сообщило агентство со ссылкой на трех людей, знакомых с ходом расследования «российского следа».

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Следователи ФБР и АНБ использовали штат Иллинойс (там в начале 2016 г. были украдены личные данные 90 000 избирателей после того, как хакеры получили доступ к базе данных 15 млн человек) в качестве «лакмусовой бумажки» — чтобы выявить типичные паттерны поведения хакеров типа IP-адресов. Оказалось, что следы проникновения есть в госсистемах голосования 37 штатов, а в ключевых Флориде и Калифорнии — и в системах сторонних подрядчиков. В Иллинойсе, отмечает Bloomberg, хакеры пытались удалить часть базы данных избирателей, что могло быть репетицией будущей разрушительной атаки.

Сработал ли «красный телефон»?

По словам источников агентства, масштаб атаки настолько обеспокоил администрацию президента Барака Обамы, что в октябре 2016 г. она использовала «красный телефон» — особый защищенный канал связи между Вашинтоном и Москвой — чтобы предостеречь Россию от эскалации вмешательства. Москва в ответ запросила дополнительные данные, но атаки на этом не прекратились, пишет Bloomberg.

Загадкой остается, почему же «русские хакеры» не воспользовались плодами своих усилий. Вариантов два, пишет Bloomberg:

либо предупреждение Вашингтона сработало, либо им за несколько месяцев не удалось получить достаточный для влияния на выборы набор доступов.

Последнее намного вероятнее, считает бывший высокопоставленный чиновник США, попросивший об анонимности.

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Агентство считает, что уязвимости, вскрывшиеся в сильно децентрализованной системе учета избирателей и голосования в стране, ставят под угрозу и предстоящую президентскую кампанию. «Их цель — Америка. Они могут вернуться», — напоминает Bloomberg слова экс-директора ФБР Джеймса Коми, сказанные им в ходе слушаний в комитете по разведке сената на минувшей неделе.

ФБР отказалось от комментариев. Российские власти на высшем уровне неоднократно отвергали любое вмешательство в выборы в США. Так, в недавнем интервью NBC президент России Владимир Путин заявил, что за попытками вмешательства в президентские выборы в США могут стоять и американские хакеры. «Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, из Соединенных Штатов, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. Вы можете такое представить? В ходе острой политической борьбы? Я могу», — заявил Путин.

Комментарии
10
А Б
Как известно, опровержение, оправдание либо отрицание чего-либо, есть, с точки зрения психологии, о чём здесь было сказано уже не раз, подтверждением сути того, в чём пытается оправдаться сторона, обвинённая в тех или иных действиях.
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Артур Джабраилов
если в штатах всё секретное становится не секретным то эта страна ПРЕДАТЕЛЕЙ и с этой страной не надо ни каких дел иметь.
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галина Ерпылева
Сколько в тебе зла!!!!
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