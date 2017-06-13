Додон: заблокирую проект демократов о запрете новостных программ России

Ранее глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия зарегистрирует во вторник в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской; спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира «новости и политико-аналитические передачи» телеканалов РФ.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил категорически против инициативы Демократической партии страны об исключении из эфира информационных программ российских телеканалов; он пообещал блокировать эту инициативу.

«Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что до сих пор демократы развивали российский «Первый канал», чтобы укреплять свои позиции. «А сейчас? Действуют по чьей-то указке. Мне очень интересно, как на это отреагирует Брюссель», — сказал Додон.

Президент Молдовы подчеркнул, что намерен заблокировать всеми возможными методами эту инициативу. «Я не буду подписывать ни после первой попытки (голосования в парламенте — ред.), ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте», — сказал Додон.

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.