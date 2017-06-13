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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов назначил нового главу комитета конкурентной политики Крыма

Вакантную должность заняла Наталья Борисенко.

Новым руководителем комитета конкурентной политик Крыма стала Наталья Борисенко. Указ о назначении подписал глава РК Сергей Аксенов. Документ опубликован на официальном сайте правительства РК.

К своим обязанностям Наталья Борисенко приступила 13 июня. Ранее она занимала должность начальника управления организации подрядных торгов комитета конкурентной политики Крыма.

Экс-глава комитета Артем Зильберварг был освобожден от своих полномочий в начале июня. Также освободилась должность первого заместителя.

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