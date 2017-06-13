Аксенов назначил нового главу комитета конкурентной политики Крыма
Вакантную должность заняла Наталья Борисенко.
Вакантную должность заняла Наталья Борисенко.
Новым руководителем комитета конкурентной политик Крыма стала Наталья Борисенко. Указ о назначении подписал глава РК Сергей Аксенов. Документ опубликован на официальном сайте правительства РК.
К своим обязанностям Наталья Борисенко приступила 13 июня. Ранее она занимала должность начальника управления организации подрядных торгов комитета конкурентной политики Крыма.