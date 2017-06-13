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14:20 (мск), источник: Интерфакс

Песков указал на опасность участия в несогласованных акциях протеста

Пресс-секретарь российского президента констатировал, что протестные митинги не опасны ни для Кремля, ни для кого-либо еще, если они проводятся в соответствии с законом.

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Протестные акции не являются опасными для Кремля, но провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше — это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что протестные акции в РФ являются реальной опасностью для Кремля.

Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

«В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городов, в том числе в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка», — сказал он журналистам.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента отметил, что в тех российских городах, где прошли согласованные акции, они были организованными и мирными и завершились без проблем.

В частности, Песков обратил внимание, что согласованный в Москве митинг на проспекте Сахарова «прошел абсолютно без проблем».

Комментарии
1
Роман. Загривач.
Навального посадить.
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