Песков указал на опасность участия в несогласованных акциях протеста

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Протестные акции не являются опасными для Кремля, но провокационные действия на несогласованных митингах являются опасными для граждан, заявил
«Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет.
Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан.
«В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городов, в том числе в Москве, заявил
«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению,
Вместе с тем,
В частности, Песков обратил внимание, что согласованный в Москве митинг на проспекте Сахарова «прошел абсолютно без проблем».