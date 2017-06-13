Фонд капремонта в Омске возглавил Карась
Кандидатуру исполняющего обязанности утвердили сегодня на заседании Совета фонда.
Кандидатуру исполняющего обязанности утвердили сегодня на заседании Совета фонда.
Сегодня, 13 июня, на заседании фонда некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на должность исполняющего обязанности директора назначили Дмитрия Карася.
Напомним, что вакантное место пустовало с конца марта 2017 года: предыдущий руководитель Александр Рудюк уволился после серии проверок.
Как сообщает региональный Минстрой, предыдущим местом работы 60-летнего Карася был водоканал Волгограда. Тем не менее, Дмитрий Карась — известная в Омске личность. Он трудился в Омске и в Казахстане в области ЖКХ. В 2004 году стал главой Советского округа. С 2010 по 2012 год Карась был
Дмитрий Карась вступит в должность исполняющего обязанности 16 июня. Нового директора фонда капремонта выберут с помощью открытого конкурса.