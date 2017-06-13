Фонд капремонта в Омске возглавил Карась

Сегодня, 13 июня, на заседании фонда некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на должность исполняющего обязанности директора назначили Дмитрия Карася.

Напомним, что вакантное место пустовало с конца марта 2017 года: предыдущий руководитель Александр Рудюк уволился после серии проверок.

Как сообщает региональный Минстрой, предыдущим местом работы 60-летнего Карася был водоканал Волгограда. Тем не менее, Дмитрий Карась — известная в Омске личность. Он трудился в Омске и в Казахстане в области ЖКХ. В 2004 году стал главой Советского округа. С 2010 по 2012 год Карась был вице-министром строительства и ЖКХ Омской области.

Дмитрий Карась вступит в должность исполняющего обязанности 16 июня. Нового директора фонда капремонта выберут с помощью открытого конкурса.