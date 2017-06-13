В Прикамье две партии определились с кандидатами на выборы губернатора

Делегаты Конференции проголосовали за выдвижение партийного кандидата на должность губернатора Пермского края — им стал Максим Решетников.

В Перми 13 июня региональное отделение «Единой России» определилось с кандидатом на губернаторские выборы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении партии, во время конференции подвели итоги предварительного голосования и выдвинули кандидата на выборы.

Стоит отметить, исход праймериз «Единой России» был прогнозируем. Ранее местные эксперты говорили о безусловной победе Решетникова, поскольку Клепцин не является для него соперником. Кроме того, депутат успел побывать в центре скандала, связанного выплатой помощи матерям-одиночкам, что не прибавило положительных баллов в его политическую копилку.

Добавим, что с кандидатом на выборы губернатора определилась и КПРФ. 10 июня на втором этапе региональной конференции коммунисты выдвинули юриста Ирину Филатову, которая в 2016 году баллотировалась в депутаты Государственной думы на севере Пермского края.

Напомним, ещё в феврале 2017 года она озвучила желание участвовать в выборах в качестве кандидата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. примечательно, что последние выборы главы Прикамья состоялись в декабре 2000 года, а главой региона был выбран Юрий Трутнев.

Согласно законодательству 10 июня начался период выдвижения кандидатов, который продлится до 29 июня. Кандидаты на пост губернатора Пермского края могут быть выдвинуты только политическими партиями и для регистрации обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой избирательной комиссии, количество необходимых подписей избранных глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляемых кандидатом в свою поддержку должно составлять 234, из них не менее 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с федеральным законодательством они должны быть собраны в ¾ всех муниципалитетов.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года не должна превышать 103 млн 641,1 тыс. рублей, из них собственные средства кандидата — не более 10 млн 364,11 тыс. рублей.

С 21 июля по 26 июля продлится период сдачи документов на регистрацию, с 12 августа начнётся период агитации зарегистрированных кандидатов на выборы губернатора Пермского края в СМИ.