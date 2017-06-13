Губернатор Виктор Назаров презентовал первый в России кластер социальных инноваций

Подмосковье приняло эстафету проведения Форума социальных инноваций регионов, впервые состоявшегося в Омской области. Два года спустя наш регион вновь демонстрирует своё новаторство, представляя в Красногорске очередные наработки и проекты.
Восьмого июня губернатор Омской области Виктор Назаров презентовал опыт формирования кластерного подхода в модернизации социальной сферы на пленарном заседании II Форума социальных инноваций регионов, открывшегося под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты российского парламента:
— Наш форум — самая крупная авторитетная дискуссионная и презентационная площадка, посвящённая социальной сфере и обеспечивающая взаимодействие всех, кто формирует социальную среду. Традиция его проведения заложена в 2015 году на I Форуме социальных инноваций в Омске. За это время интерес к нему заметно вырос. Для участия во втором форуме подано более двух тысяч заявок и более 2,5 тысяч проектов и инициатив.
Председатель Совета Федерации отметила интеллектуальный вклад омского форума в формирование законодательства о государственно-частном партнёрстве в социальной сфере. Огромным потенциалом, по словам Валентины Матвиенко, обладает социальное предпринимательство, на долю которого приходится до пяти процентов всех социальных инициатив в стране.
Инициатива Омской области, выдвинутая на форуме в Омске, о необходимости законодательного определения самого понятия и критериев «социальное предпринимательство» получила поддержку. Спикер Совета Федерации сообщила, что соответствующий законопроект в Минэкономразвития РФ уже подготовлен, и сейчас очень важно не затягивать с его принятием.
Самые яркие моменты первого форума, состоявшегося в Омске в июне 2015 года, напомнили кадры видеофильма, показанного участникам пленарного заседания. Передавая слово омскому губернатору для доклада, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня зародилась ещё одна традиция форума — символическая передача эстафеты его проведения от региона региону, как это сделал Виктор Назаров.
Более шести лет назад Омская область одной из первых в стране начала развивать социальное предпринимательство.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Сначала у нас открывались частные детские сады и пансионаты для пожилых, потом различные реабилитационные и оздоровительные центры. Сейчас идёт освоение новых ниш: спорта, туризма, социального обслуживания. Со временем мы пришли к пониманию, что необходима структура, которая будет консолидировать социальных предпринимателей и координировать их работу. И в этом году мы создали кластер социальных инноваций. Первый в России.
По словам Виктора Назарова, плюсы кластера в том, что предприниматели объединяются и вместе предоставляют уже целый комплекс услуг.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Например, дети, не выходя из детского сада, могут получить медицинские услуги. Или другой пример — люди с ограниченными возможностями, находясь в центре реабилитации, параллельно могут научиться работать на компьютере. Ежедневно услугами участников кластера пользуются около 640 жителей области.
Глава региона отметил, что предпринимателям кластер даёт возможность расширить масштабы бизнеса, разделить издержки и риски между несколькими игроками, повысить устойчивость на рынке, решать проблемы не в одиночку и без ошибок «первопроходцев».
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— На федеральном уровне сегодня создано достаточно инструментов поддержки кластерного развития, но ориентированы они на традиционные производственные кластеры. Требуется их корректировка с учётом специфики социальной сферы. Хотелось бы, чтобы в резолюции второго форума пути решения этой непростой задачи нашли отражение. Важно, что здесь будут обсуждаться вопросы доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Мы в Омской области эту задачу президента Владимира Путина выполняем. Если три года назад у нас доля негосударственных организаций в общем числе тех, кто оказывает социальные услуги, была всего 2%, то сейчас уже около 18%.
Передавая эстафету своему коллеге, руководителю Московской области Андрею Воробьёву, губернатор поздравил собравшихся с открытием второго форума, пожелав плодотворной работы.
В ходе мероприятия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила вклад руководителя Омской области Виктора Назарова в реализацию государственной социальной политики, вручив ему от своего имени персональное благодарственное письмо.