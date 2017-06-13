Губернатор Виктор Назаров презентовал первый в России кластер социальных инноваций

Подмосковье приняло эстафету проведения Форума социальных инноваций регионов, впервые состоявшегося в Омской области. Два года спустя наш регион вновь демонстрирует своё новаторство, представляя в Красногорске очередные наработки и проекты.

Восьмого июня губернатор Омской области Виктор Назаров презентовал опыт формирования кластерного подхода в модернизации социальной сферы на пленарном заседании II Форума социальных инноваций регионов, открывшегося под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты российского парламента:

— Наш форум — самая крупная авторитетная дискуссионная и презентационная площадка, посвящённая социальной сфере и обеспечивающая взаимодействие всех, кто формирует социальную среду. Традиция его проведения заложена в 2015 году на I Форуме социальных инноваций в Омске. За это время интерес к нему заметно вырос. Для участия во втором форуме подано более двух тысяч заявок и более 2,5 тысяч проектов и инициатив.

Председатель Совета Федерации отметила интеллектуальный вклад омского форума в формирование законодательства о государственно-частном партнёрстве в социальной сфере. Огромным потенциалом, по словам Валентины Матвиенко, обладает социальное предпринимательство, на долю которого приходится до пяти процентов всех социальных инициатив в стране.

Инициатива Омской области, выдвинутая на форуме в Омске, о необходимости законодательного определения самого понятия и критериев «социальное предпринимательство» получила поддержку. Спикер Совета Федерации сообщила, что соответствующий законопроект в Минэкономразвития РФ уже подготовлен, и сейчас очень важно не затягивать с его принятием.

Самые яркие моменты первого форума, состоявшегося в Омске в июне 2015 года, напомнили кадры видеофильма, показанного участникам пленарного заседания. Передавая слово омскому губернатору для доклада, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня зародилась ещё одна традиция форума — символическая передача эстафеты его проведения от региона региону, как это сделал Виктор Назаров.