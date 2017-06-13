Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
Почему завидовать полезно
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15Happy Birthday, Mr. President
14:56 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Виктор Назаров презентовал первый в России кластер социальных инноваций

На пленарном заседании II Форума социальных инноваций регионов руководитель Омской области Виктор Назаров представил опыт формирования кластерного подхода в модернизации социальной сферы «Кластер социальной инновации».

Подмосковье приняло эстафету проведения Форума социальных инноваций регионов, впервые состоявшегося в Омской области. Два года спустя наш регион вновь демонстрирует своё новаторство, представляя в Красногорске очередные наработки и проекты.

Восьмого июня губернатор Омской области Виктор Назаров презентовал опыт формирования кластерного подхода в модернизации социальной сферы на пленарном заседании II Форума социальных инноваций регионов, открывшегося под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель верхней палаты российского парламента:

 — Наш форум — самая крупная авторитетная дискуссионная и презентационная площадка, посвящённая социальной сфере и обеспечивающая взаимодействие всех, кто формирует социальную среду. Традиция его проведения заложена в 2015 году на I Форуме социальных инноваций в Омске. За это время интерес к нему заметно вырос. Для участия во втором форуме подано более двух тысяч заявок и более 2,5 тысяч проектов и инициатив.

Председатель Совета Федерации отметила интеллектуальный вклад омского форума в формирование законодательства о государственно-частном партнёрстве в социальной сфере. Огромным потенциалом, по словам Валентины Матвиенко, обладает социальное предпринимательство, на долю которого приходится до пяти процентов всех социальных инициатив в стране.

Инициатива Омской области, выдвинутая на форуме в Омске, о необходимости законодательного определения самого понятия и критериев «социальное предпринимательство» получила поддержку. Спикер Совета Федерации сообщила, что соответствующий законопроект в Минэкономразвития РФ уже подготовлен, и сейчас очень важно не затягивать с его принятием.

Самые яркие моменты первого форума, состоявшегося в Омске в июне 2015 года, напомнили кадры видеофильма, показанного участникам пленарного заседания. Передавая слово омскому губернатору для доклада, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня зародилась ещё одна традиция форума — символическая передача эстафеты его проведения от региона региону, как это сделал Виктор Назаров.

Более шести лет назад Омская область одной из первых в стране начала развивать социальное предпринимательство.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Сначала у нас открывались частные детские сады и пансионаты для пожилых, потом различные реабилитационные и оздоровительные центры. Сейчас идёт освоение новых ниш: спорта, туризма, социального обслуживания. Со временем мы пришли к пониманию, что необходима структура, которая будет консолидировать социальных предпринимателей и координировать их работу. И в этом году мы создали кластер социальных инноваций. Первый в России.

По словам Виктора Назарова, плюсы кластера в том, что предприниматели объединяются и вместе предоставляют уже целый комплекс услуг.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Например, дети, не выходя из детского сада, могут получить медицинские услуги. Или другой пример — люди с ограниченными возможностями, находясь в центре реабилитации, параллельно могут научиться работать на компьютере. Ежедневно услугами участников кластера пользуются около 640 жителей области.

Глава региона отметил, что предпринимателям кластер даёт возможность расширить масштабы бизнеса, разделить издержки и риски между несколькими игроками, повысить устойчивость на рынке, решать проблемы не в одиночку и без ошибок «первопроходцев».

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — На федеральном уровне сегодня создано достаточно инструментов поддержки кластерного развития, но ориентированы они на традиционные производственные кластеры. Требуется их корректировка с учётом специфики социальной сферы. Хотелось бы, чтобы в резолюции второго форума пути решения этой непростой задачи нашли отражение. Важно, что здесь будут обсуждаться вопросы доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Мы в Омской области эту задачу президента Владимира Путина выполняем. Если три года назад у нас доля негосударственных организаций в общем числе тех, кто оказывает социальные услуги, была всего 2%, то сейчас уже около 18%.

Передавая эстафету своему коллеге, руководителю Московской области Андрею Воробьёву, губернатор поздравил собравшихся с открытием второго форума, пожелав плодотворной работы.

В ходе мероприятия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила вклад руководителя Омской области Виктора Назарова в реализацию государственной социальной политики, вручив ему от своего имени персональное благодарственное письмо.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вход в Советский парк Омска хотят перегородить торговым комплексом
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Учитель сообщил итоги экспертизы «Матильды»
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь