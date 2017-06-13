Сергей Левченко посетил с рабочим визитом Иркутскую областную детскую клиническую больницу

Глава региона осмотрел отделение нефрологии и детский диализный центр, офтальмологическое отделение, централизованную клинико-диагностическую лабораторию.

Как сообщил главный врач учреждения Геннадий Гвак, ежегодно консультативно-диагностическую, специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь получают более 10 тысяч ребятишек из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и других регионов страны. Оснащение клинико-диагностической лаборатории позволяет проводить весь перечень современных лабораторных исследований. В работу внедрено более 400 новых технологий. Врачи проводят десятки консультативных выездов и вылетов на территории региона, в том числе экстренные. В результате внедрения новейших методов диагностики и лечения ежегодно специализированную нефрологическую помощь получают более 1 тысячи детей.

Офтальмологическое отделение было расширено до 30-ти коек в 2016 году. Всего за 30 лет работы было выполнено более 17 тысяч операций. В отделении внедрено свыше 25-ти новых видов операций, которые позволили с большей эффективностью проводить лечение глазных болезней в детском возрасте.

Поздравление губернатора транслировалось в больницы и поликлиники, медицинские колледжи, Дома ребенка Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.