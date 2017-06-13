Сергей Левченко посетил с рабочим визитом Иркутскую областную детскую клиническую больницу
Губернатор Сергей Левченко в преддверии Дня медицинского работника встретился с коллективом Иркутской областной детской клинической больницы сегодня, 13 июня.
Губернатор Сергей Левченко в преддверии Дня медицинского работника встретился с коллективом Иркутской областной детской клинической больницы сегодня, 13 июня.
Глава региона осмотрел отделение нефрологии и детский диализный центр, офтальмологическое отделение, централизованную
Как сообщил главный врач учреждения Геннадий Гвак, ежегодно
Офтальмологическое отделение было расширено до 30-ти коек в 2016 году. Всего за 30 лет работы было выполнено более 17 тысяч операций. В отделении внедрено свыше 25-ти новых видов операций, которые позволили с большей эффективностью проводить лечение глазных болезней в детском возрасте.
Поздравление губернатора транслировалось в больницы и поликлиники, медицинские колледжи, Дома ребенка Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.