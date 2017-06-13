Додон отреагировал на информацию о так называемом роскошном отпуске

Глава государства утверждает, что информацию о стоимости поездки, а также об отеле, в котором остановилась его семья, не соответствует действительности.

«Я сожалею, что некоторые СМИ прибегают к таким манипуляциям, чтобы сделать себе рекламу. Мы не обращались ни в какое турагентство. Речь идет о консуле Молдовы в Анталии, который предоставил нам возможность поехать туда. Больше подробностей я вам не предоставлю. Считаю, что было бы лучше, если бы пресса меньше вмешивалась в личные дела», — сказал Додон.

Президент Молдовы отметил, что за последние 10 лет он часто ездил в Турцию на отдых, как и остальные граждане Молдовы. По его словам, их число достигает 150 тыс. в год.