Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Глава Госдумы заявил о единственном кандидате в президенты России
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15Happy Birthday, Mr. President
15:52 (мск), источник: Noi.md

Додон отреагировал на информацию о так называемом роскошном отпуске

Президент Игорь Додон прокомментировал информацию, появившуюся вчера в прессе о том, что его семья якобы отдыхает в Турции в одном из самых дорогих отелей.

Источник: Noi.md

Глава государства утверждает, что информацию о стоимости поездки, а также об отеле, в котором остановилась его семья, не соответствует действительности.

«Я сожалею, что некоторые СМИ прибегают к таким манипуляциям, чтобы сделать себе рекламу. Мы не обращались ни в какое турагентство. Речь идет о консуле Молдовы в Анталии, который предоставил нам возможность поехать туда. Больше подробностей я вам не предоставлю. Считаю, что было бы лучше, если бы пресса меньше вмешивалась в личные дела», — сказал Додон.

Президент Молдовы отметил, что за последние 10 лет он часто ездил в Турцию на отдых, как и остальные граждане Молдовы. По его словам, их число достигает 150 тыс. в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Додон отреагировал на информацию о так называемом роскошном отпуске
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Учитель сообщил итоги экспертизы «Матильды»
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь