В Авдеевке объявили чрезвычайное положение — Жебривский

«Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня», — написал он.

Жебривский также сообщил о начале строительства нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.