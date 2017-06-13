В Авдеевке объявили чрезвычайное положение — Жебривский
КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил председатель Донецкой
КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил председатель Донецкой
«Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня», — написал он.
Жебривский также сообщил о начале строительства нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.