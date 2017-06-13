Претенденты на пост свердловского губернатора собрали десятки подписей

Как пояснил депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, выдвинутый партией «Зеленых», сегодня он «подписался» сам за себя. «Уже порядка 20 подписей у меня есть, открыт счет, напечатаны бланки. Думаю, в течении недели все нужные подписи будут собраны», — пояснил парламентарий.

Большинство кандидатов в губернаторы Свердловской области намерены пройти муниципальный фильтр уже до конца этой недели. Такие оптимистичные прогнозы 13 июня озвучили политики в разговоре с корреспондентом «Уралинформбюро».

Также сам за себя отметился и его коллега по гордуме Дмитрий Сергин, который идет на выборы от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Однако о конкретике по этой теме он говорить отказался: «Как только депутат примет решение подписаться и об этом станет известно — тут же на него начнется давление. Мы работу вели осторожно и намерены сохранить в тайне наши переговоры. Я цифры говорить не буду, пока мы не подойдем к 126 подписям, чтобы не спугнуть удачу».

Депутат Заксобрания Свердловской области области, эсер Дмитрий Ионин честно признался, что уверенность в прохождении муниципального фильтра (подписи 126 депутатов муниципальных дум) ему придает тот факт, что их партия вторая по численности. «Мы несколько месяцев готовились. У нас второе представительство после “Единой России”. Начали сбор сегодня с обеда — уже около 25 подписей. Думаю, за эту неделю справимся. Все наши договоренности подтвердились», — пояснил политик.

Депутат Госдумы России от ЛДПР Игорь Торощин, находясь в аэропорту, наскоро пояснил «Уралинформбюро» по телефону, что либерал-демократы начали сбор подписей днем 13 июня: «Уже есть 18. Нам нужно на сборы еще минимум 2 недели, а максимум — будем весь срок использовать».

Оперативно связаться с управляющим директором ПАО «Плюс Банк» Алексеем Парфеновым, выдвинутым КПРФ, не удалось, а в его штабе агентству пояснили, что активно общаться со СМИ коммунист будет лишь после преодоления муниципального фильтра, когда сможет назвать себя легитимным кандидатом.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, единогласно поддержанный уральскими единороссами, также вступил в борьбу за подписи муниципальных депутатов. Ранее «Уралинформбюро» сообщало, что первым в его поддержку высказался ректор Уральского горного университета Николай Косарев, избранный в гордуму Екатеринбурга.

Кандидат в губернаторы № 1 улетел в Париж представлять заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Между тем не исключено, что на данный момент Куйвашев уже имеет в своем активе более сотни подписей.