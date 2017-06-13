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16:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит Нижний Новгород в день памяти Сергия Страгородского

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит Нижний Новгород в день памяти Сергия Страгородского, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

В сообщении говорится, что в Нижегородском кремле состоялось заседание организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дней памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского. Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В мероприятии принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также руководители силовых структур и ведомств.

Напомним, День памяти Серафима Саровского ежегодно проходит 1 августа, День памяти Макария Желтоводского — 7 августа.

В рамках заседания участники обсудили вопрос подготовки к празднованию Дней памяти, в том числе вопрос обеспечения безопасности, питания, медицинского обслуживания и проживания паломников в ходе Дивеевских торжеств.

Как отметил Валерий Шанцев, с каждым годом эти мероприятия становятся все масштабнее, и, соответственно, все выше поднимается уровень их организации. Губернатор призвал участников с полной ответственностью отнестись к предстоящему празднованию и приложить необходимые усилия для того, чтобы оно прошло достойно. «Сейчас представителям ГУВД, МЧС, Роспотребнадзора, минздрава нужно обратить особое внимание на подготовку мероприятий. Прошу активно поработать, как и в прошлом году», — добавил глава региона.

Напомним, ранее в ходе Дивеевских торжеств Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл высоко оценил организацию мероприятий. «Существует замечательный палаточный лагерь, где на должном уровне обеспечиваются питание, медицинское обслуживание, безопасность, санитария. Думаю, что пример Дивеева может и должен использоваться в других местах России, куда совершаются массовые паломничества», — отметил Патриарх.

В свою очередь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий заявил об открытии памятника преподобному Макарию, который будет установлен на берегу Волги, около Макарьевского монастыря. «В этом году исполняется 150 лет со дня рождения патриарха Сергия (Страгородского), уроженца города Арзамаса. 13 августа мы ожидаем визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Арзамас», — заявил митрополит.

СПРАВКА

Патриарх Сергий Страгородский (в миру — Иван Николаевич Страгородский) считается одним из столпов русской православной церкви, чье служение пришлось на один из самых тяжелых периодов в истории России — Великую Отечественную войну.

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