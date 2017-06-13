Лукашенко о работе с Уралкалием: позиция Беларуси неизмененна

Ранее акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин сообщил, что на 13 июня у него и главы «Сбербанка» Германа Грефа назначена встреча в Минске, на которой планируется обсудить вопрос возобновления совместной деятельности белорусских и российских калийщиков.

«Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси», — сказали Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

При этом Лукашенко отметил, что совместная работа, если она будет возобновлена, должна строиться только на взаимовыгодной основе.

По информации президентской пресс-службы, на встрече с Лукашенко присутствовали не только представители РФ, но и белорусские руководители калийной отрасли. При этом не уточняется, кто именно представлял на переговорах Россию.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывался о возможности восстановления отношений с российским ОАО «Уралкалий». При этом, по словам белорусского лидера, деятельность совместного трейдера должна осуществляться на территории республики и быть полностью подконтрольной властям Беларуси.

«Уралкалий» разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК в июле 2013 года. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава компании Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.