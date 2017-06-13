Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Инсульт ведет к алкоголизму
Миллиардер рассказал, куда россиянам лучше вкладывать деньги
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Шестидневная война
16:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский потребовал обеспечить безопасность отдыха детей. Роспотребнадзор выявил первые нарушения

В Челябинской области по состоянию на 13 июня более 83,1 тысячи детей и подростков отдыхают и оздоравливаются в 709 учреждениях. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность детей в летний оздоровительный период.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на сегодня открыто 50 загородных лагерей из 58 запланированных к работе в первую смену, 645 лагерей с дневным пребыванием (более 67,7 тысячи ребят). Еще семь загородных лагерей откроются в период с 23 по 27 июня.

«Особое внимание обращаю на обеспечение безопасности на воде, в лесных территориях, в горах, на дорогах, а также в плане качества питания и медицинской помощи», — подчеркнул Борис Дубровский.

Специалисты Роспотребнадзора проверили 157 лагерей. «В 9,6% проб питьевой воды выявлено несоответствие по санитарно-химическим показателям по запаху, мутности, содержанию железа (природный фактор), — отметили в управлении. — По микробиологическим показателям питьевая вода не соответствовала требованиям в 2,6%».

Как отмечают специалисты, еду для детей готовят без нарушений, не выявлено и фактов поставки фальсифицированной продукции.

Всего в 152 оздоровительных лагерях выявлены нарушения требований к питьевому режиму, качеству питьевой воды, санитарно-гигиеническим условиям пребывания детей в учреждениях отдыха. Неправильно хранились продукты, нарушена технологии приготовления готовых блюд.

По результатам проверок составлено 165 протоколов об административном правонарушении, в том числе один — на юридическое лицо. Проверки продолжаются.

Как уже сообщало агентство, летом 2017 года организованно отдохнут почти 250 тысяч юных южноуральцев в возрасте от 6 до 18 лет. На оздоровительную кампанию из областного бюджета выделено более 467 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше прошлогодней суммы.

В 2017 году ребята смогут оздоровиться в 818 (в прошлом году — 812) учреждениях, среди которых 73 загородных учреждения (7 санаториев), 9 палаточных лагерей, 3 организации труда и отдыха, 733 лагеря с дневным пребыванием детей.

По данным регионального минобра, в 2017 году путевка в загородный лагерь на 21 день обойдется в среднем в 20,3 тысячи рублей, в санаторно-оздоровительный лагерь на 24 дня — 26,5 тысяч. Однако продолжит действовать система субсидирования, которая позволит родителям сократить часть затрат на путевку. Размер субсидии определяется муниципалитетом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дубровский потребовал обеспечить безопасность отдыха детей. Роспотребнадзор выявил первые нарушения
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
В ЕС начали расследование против стран, не принявших мигрантов
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь