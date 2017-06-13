Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов

«Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения (Совета ЕС — прим. ТАСС) по расселению беженцев», — говорится в заявлении.

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

В качестве самой суровой меры наказания, которая, впрочем, еще ни разу не применялась, эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тыс. из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тыс. человек, Чехия — 1,6 тыс., Венгрия — 1,6 тыс., Словакия — 900 человек.

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны «Вишеградской группы» — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Еврокомиссия с начала года ведет переговоры с «отступниками», надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но результатов не добилась.

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16. Основным критерием для начала дисциплинарных действий в отношении трех стран «Вишеградской группы» стал их отказ брать на себя любые обязательства по приему беженцев по квотам за последние 12 месяцев.

Словакия смогла избежать этой ситуации, поскольку объявила о готовности принять ограниченное число мигрантов. Между тем общее число беженцев, 6 тыс., превышает 2,5 млн человек, в настоящее время интенсивность миграционного потока вновь начала расти.