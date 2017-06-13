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17:07 (мск), источник: Югополис

Директором департамента архитектуры Краснодара назначен бывший следователь

В биографии нового городского чиновника есть опыт работы следователем по особо важным делам.

Источник: Югополис

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление (есть в распоряжении редакции «Югополиса») о проекте решения о согласовании назначения Михаила Фролова на должность директора городского департамента архитектуры и градостроительства.

Как сообщил «Югополису» источник в мэрии Краснодара, кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании городской Думы и, с максимальной долей вероятности, утверждена.

31-летний Михаил Фролов (однофамилец бывшего первого вице-мэра Краснодара) — новый человек в команде главы города. Вызывает удивление то, что по образованию он юрист, его последнее место работы — советник отдела разрешительной деятельности департамента разрешительной деятельности и контроля Министерства строительства и ЖКХ РФ. Он родился в Мурманской области и в течение восьми лет работал на различных должностях во Владивостоке, преимущественно связанных со следственными органами.

Его последнее место работы перед назначением в министерство — следователь по особо важным делам Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ в Санкт-Петербурге.

С Краснодаром Фролова роднит близкое знакомство с новыми городскими руководителями. Как известно, мэр Евгений Первышов до своего избрания на пост главы города работал директором департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя, а Леонид Ставицкий (отец нынешнего вице-мэра Краснодара Владислава Ставицкого) является первым заместителем министра, курирующим в том числе и работу этого департамента.

Напомним, в начале февраля мэр Краснодара в интервью «Югополису» сообщил, что намерен полностью сменить руководство департамента архитектуры и градостроительства города, чтобы защитить решения властей от влияния со стороны строительного бизнеса. Первышов отметил, что главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и руководитель городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев уже предупреждены об увольнении.

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