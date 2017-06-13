Директором департамента архитектуры Краснодара назначен бывший следователь
В биографии нового городского чиновника есть опыт работы следователем по особо важным делам.
В биографии нового городского чиновника есть опыт работы следователем по особо важным делам.
Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление (есть в распоряжении редакции «Югополиса») о проекте решения о согласовании назначения Михаила Фролова на должность директора городского департамента архитектуры и градостроительства.
Как сообщил «Югополису» источник в мэрии Краснодара, кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании городской Думы и, с максимальной долей вероятности, утверждена.
31-летний Михаил Фролов (однофамилец бывшего первого
Его последнее место работы перед назначением в министерство — следователь по особо важным делам
С Краснодаром Фролова роднит близкое знакомство с новыми городскими руководителями. Как известно, мэр Евгений Первышов до своего избрания на пост главы города работал директором департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя, а Леонид Ставицкий (отец нынешнего
Напомним, в начале февраля мэр Краснодара в интервью «Югополису» сообщил, что намерен полностью сменить руководство департамента архитектуры и градостроительства города, чтобы защитить решения властей от влияния со стороны строительного бизнеса. Первышов отметил, что главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и руководитель городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Медведев уже предупреждены об увольнении.