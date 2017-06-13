Политолог назвал возможные версии задержания Муратхана Токмади
Данияр Ашимбаев предположил «определенный политический след».
Данияр Ашимбаев предположил «определенный политический след».
КНБ пока официально не подтвердил задержание известного бизнесмена Муратхана Токмади, и, соответственно, не известно, в чем подозревают его спецслужбы.
Sputnik Казахстан спросил у политолога Данияра Ашимбаева, может ли быть связано предполагаемое задержание Токмади с арестом
Ашимбаев уверен: проблемы со следственными органами этих двух людей не имеют одного предисловия.
— Какова репутация Токмади? С чем может быть связано его задержание, впрочем, еще официально не подтвержденное?
— Поскольку официальных данных следствия, релиза о задержании Токмади еще не было, мы имеем дело с отдельной предварительной информацией, попавшей в СМИ, с определенной поправкой на достоверность. Токмади — фигура достаточно интересная.
Про него ходило много всяких слухов. Были публикации о его причастности к одной из казахстанских ОПГ, но человек, которого называют лидером этой ОПГ, никогда к суду не привлекался и является весьма уважаемым деятелем. Отсюда вопрос, насколько информация достоверна?
— Привлекает внимание то, что дело Бишимбаева ведет Нацбюро по противодействию коррупции, а Токмади задержал КНБ. Эти структуры по одну сторону баррикад или это конкурирующие организации?
— Безусловно, определенная конкуренция между ними присутствует. Вспомните, что КНБ в последние годы громкими арестами не занимался. Но, с другой стороны, и потребность менялась. Раньше она была консолидирована на вопросах борьбы со шпионажем и терроризмом. За последнее время подследственность была расширена.
Но опять же, когда было арестовано
По делу Майлыбаева и Дутбаева вообще информации практически никакой нет, что породило множество слухов и версий. Но надо учесть, что КНБ коррупционными преступлениями не занимается — либо наркобизнесом, либо финансированием террористической, экстремистской деятельности.