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18:41 (мск), источник: Nur.kz

Политолог назвал возможные версии задержания Муратхана Токмади

Данияр Ашимбаев предположил «определенный политический след».

Источник: Nur.kz

КНБ пока официально не подтвердил задержание известного бизнесмена Муратхана Токмади, и, соответственно, не известно, в чем подозревают его спецслужбы.

Sputnik Казахстан спросил у политолога Данияра Ашимбаева, может ли быть связано предполагаемое задержание Токмади с арестом экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, учитывая их разногласия по поводу строительства стекольного завода в Кызылорде.

Ашимбаев уверен: проблемы со следственными органами этих двух людей не имеют одного предисловия.

— Какова репутация Токмади? С чем может быть связано его задержание, впрочем, еще официально не подтвержденное?

— Поскольку официальных данных следствия, релиза о задержании Токмади еще не было, мы имеем дело с отдельной предварительной информацией, попавшей в СМИ, с определенной поправкой на достоверность. Токмади — фигура достаточно интересная.

Про него ходило много всяких слухов. Были публикации о его причастности к одной из казахстанских ОПГ, но человек, которого называют лидером этой ОПГ, никогда к суду не привлекался и является весьма уважаемым деятелем. Отсюда вопрос, насколько информация достоверна?

— Привлекает внимание то, что дело Бишимбаева ведет Нацбюро по противодействию коррупции, а Токмади задержал КНБ. Эти структуры по одну сторону баррикад или это конкурирующие организации?

— Безусловно, определенная конкуренция между ними присутствует. Вспомните, что КНБ в последние годы громкими арестами не занимался. Но, с другой стороны, и потребность менялась. Раньше она была консолидирована на вопросах борьбы со шпионажем и терроризмом. За последнее время подследственность была расширена.

Но опять же, когда было арестовано топ-менеджер «Казахстан Инжиниринга», бывшее руководства ЕНПФ, комментариев особо не было. За исключением дошедшего до суда дела шымкентского предпринимателя Токтара Тулешова, КНБ особо свои действия не комментирует. Является ли все это (дела Бишимбаева и Токмади. — прим. ред.) элементами одного дела или это разные эпизоды, пока сказать сложно.

По делу Майлыбаева и Дутбаева вообще информации практически никакой нет, что породило множество слухов и версий. Но надо учесть, что КНБ коррупционными преступлениями не занимается — либо наркобизнесом, либо финансированием террористической, экстремистской деятельности.

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