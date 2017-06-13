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17:56 (мск), источник: Интерфакс

В КНДР освобожден осужденный за кражу баннера студент из США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Власти КНДР освободили студента из США Отто Вомбиера, приговоренного ранее к 15 годам тюремного заключения за якобы имевшие место антигосударственные деяния, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Как отмечает агентство со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в настоящее время студент уже на пути домой и вскоре воссоединится с семьей.

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Тиллерсон подчеркнул, что предпринял усилия по освобождению Вомбиера по распоряжению президента США Дональда Трампа, в настоящее время госдепартамент продолжает обсуждать с Пхеньяном освобождение еще троих граждан США.

Американский студент из штата Вирджиния 16 марта был приговорен верховным судом КНДР к 15 годам заключения по обвинению в попытке «подорвать единство корейского народа».

Прибывший на территорию КНДР в качестве туриста, по сообщениям, 1 января студент попытался сорвать со стены политический плакат в одном из помещений гостиницы, где он остановился.

На суде американец признал свою вину, мир облетели кадры, где он в суде заявляет о том, что стал «жертвой враждебной политики США в отношении КНДР» и о том, что «совершил самую серьезную ошибку в своей жизни».

Комментарии
6
Юрий Жданов
Друзья не надо изгаляться и писать не пристойные комментарии , по большому счету все мы и они люди и лучше, если не дружить, то хотя бы жить в мире, чем оскорблять друг друга и грозить друг другу оружием. Спасибо.
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Супер Культурный
Студент понял, где на земле находится ад
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Супер Культурный
"Великий" Ын получил за студента вагон риса и вагон сочной травы. Ын оплот всех джугашистов и пиндосистов и коммуняк товар-ищи. Ура
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