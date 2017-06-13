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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Горбачев отверг критику Путина в свой адрес по поводу договоренностей с НАТО

В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие подписанного соглашения по нерасширению альянса на восток.

Источник: Интерфакс

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны президента РФ Владимира Путина относительно необходимости заключения в свое время юридически обязывающего документа с гарантиями нерасширения НАТО на восток.

Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили.
Михаил Горбачев
Бывший президент СССР

Владимир Путин, отвечая на вопрос американского кинорежиссера Оливера Стоуна о сделке Советского Союза и НАТО о нерасширении альянса на восток, напомнил, что «это не было зафиксировано на бумаге», и назвал это ошибкой Горбачева.

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«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента РФ», — заявил в связи с этим «Интерфаксу» Горбачев, подчеркнув, что нельзя забывать о том, что было сделано в то время в сфере международной безопасности и прежде всего.

«Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны», — напомнил экс-президент СССР.

При этом он подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом — наиболее активно процесс шел с 2000 года.

Такие вещи нужно фиксировать

В понедельник 12 июня в США вышла первая серия документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В ней, в частности, кинорежиссер напомнил президенту РФ, что, «по словам Горбачева и американских властей, в том числе Джеймса Бейкера (госсекретарь США с 1989 по 1992 год — ИФ), была сделка с Советским Союзом о нерасширении НАТО на восток».

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«Да. Тогда, когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница Германской Демократической Республики», — рассказал Путин.

Стоун поинтересовался, было «ли это очевидным нарушением». «Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — ответил Путин.

Комментарии
4
вячеслав михеев
Уже сидел бы и не вонял.
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вячеслав михеев
молодец
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Вера -
это точно.
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