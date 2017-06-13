В Госдуме воссоздана рабочая группа «Байкал»

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа «Байкал». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом по итогам Совета Думы сообщил глава объединения Сергей Тен («Единая Россия»), представляющий в Иркутскую область.

Межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ «Байкал») работала в VI созыве Госдумы с 2012 года, объединяя депутатов от Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия.

В объединение вошли 15 парламентариев от всех фракций, представленных в нижней палате парламента. Основная цель группы — совершенствование законодательства, касающегося социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал, улучшения качества жизни жителей Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования.

В регионах остро стоят вопросы нормализации демографической ситуации, развития инфраструктуры, повышения экологической безопасности производств, охраны и предотвращения загрязнения Байкальской природной территории, развития туризма, отметил Тен.