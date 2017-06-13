«Прямая линия» с президентом: повестка, рекорды, яркие цитаты

Наибольшее количество популярных вопросов, как и в предыдущие годы, касается социальной сферы. Среди приоритетных тем — жилье и коммунальные услуги, качество дорог и борьба с коррупцией, уровень зарплат, пенсий, пособий и ипотеки. Немало внимания уделено теме реновации жилищного фонда. Один из граждан спросил, почему принятая правительством программа направлена на облагораживание Москвы и не затрагивает другие города, например Санкт-Петербург.

«Прямая линия» пройдет в 15-й раз. Уже сейчас число обращений, поступивших в центры обработки информации, превысило миллион. Учитывая повышенный интерес граждан к событию, срок приема вопросов был увеличен: если раньше заявки принимались в течение недели, то в этом году центр будет работать 11 дней, вплоть до завершения «прямой линии».

Первый эфир программы состоялся 24 декабря 2001 года: тогда Владимир Путин ответил на 47 вопросов, а сама передача длилась 2 часа 20 минут. С годами эти цифры только росли.

Россиянам также любопытна личная жизнь главы государства. Они спрашивают, какие президент предпочитает музыкальные жанры, хотят узнать о его любимых школьных предметах, а также интересуются, ездил ли он в свое время в детские лагеря.

В центр обработки поступает множество просьб из регионов. Жители Новосибирска и Всеволожска просят президента взять под контроль ситуацию с дошкольными учреждениями, граждане, проживающие в карельском городе Медвежьегорске, — решить проблему с безработицей, а жители села Кандры и деревни Черная Грязь — отремонтировать дороги.

Вопросы посвящены также внешней политике государства, в частности украинскому кризису. Жители России, у которых остались друзья и родственники на Украине, спрашивают, долго ли еще продлится внешнеполитический конфликт, интересуются вариантами решения проблемы, а также жалуются на запрет российских соцсетей в этом государстве.

Если в 2001-м Путину было адресовано в общей сложности 400 тыс. вопросов, то к 2015-му их количество перевалило за рекордные 3,25 млн. За последние пять лет список популярных тем практически не менялся. Наибольший интерес россиян из года в год прикован к проблемам в сфере ЖКХ. Далее следуют вопросы защиты прав и свобод человека, внутренняя и внешняя политика государства, вопросы труда и зарплаты. Замыкают же список темы промышленности, строительства, здравоохранения и борьбы с коррупцией.

В среднем «прямая линия» длится 3,5−4 часа. Рекорд по длительности программы был установлен в 2011 году, когда Владимир Путин в статусе премьер-министра РФ беседовал с гражданами 4 часа 32 минуты.

Яркие высказывания — 2016

В прошлом году продолжительность программы составила 3 часа 40 минут. Путину задали 2,83 млн вопросов, за время эфира он успел ответить на 80 из них.

О резервах государства

«Если вообще всё прекратить делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку, то четыре месяца можно жить и совсем ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать».

О состоянии экономики

«У российской экономики сейчас серая полоса. Ситуация еще не исправилась, но тренд положительный. Спад ВВП составил 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%».

О росте тарифов ЖКХ

«У нас давно принят закон: если совокупный доход семьи таков, что свыше 22% уходит на ЖКХ, то они имеют право на компенсацию. Сегодня ее получают 30 млн граждан РФ. Что касается капремонта: многих людей по праву злит эта сфера. Потребности отрасли большие. 1 млрд кв. м жилой площади требуют срочного ремонта. А мы в год ремонтируем пока только 50−70 млн».

О врагах России

«Нам нужно ударить прежде всего по бездорожью и разгильдяйству в самом широком смысле этого слова. И если мы сделаем это хорошо и эффективно, добьемся результата, то тогда наши Вооруженные силы будут действительно непобедимыми и лучшими в мире. Будут такими, какими мы их хотели видеть, а именно — компактными, не дорогостоящими и современными».

О Бараке Обаме

«Признание Обамой ошибок в Ливии лишний раз подтверждает, что он — порядочный человек. Сказать подобное ему было непросто. Для этого нужно мужество. Это хорошо. А плохо то, что череда ошибок продолжается. Еще неизвестно, чем закончится ситуация в Сирии. Правда, в последнее время нам удалось выстроить ситуацию в позитивном ключе».

О личной жизни