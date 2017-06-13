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18:17 (мск), источник: Publika.md

Российские дипломаты, высланные из Молдовы, вербовали наёмников в Гагаузии

Пятеро российских дипломатов, объявленные персонами нон грата, вербовали в Молдове наемников для участия в боевых действиях на Украине. Об этом написало информационное агентство «Рейтер».

Источник: Publika.md

Ссылаются журналисты «Рейтера» на свои источники в молдавском правительстве и дипломатических кругах. Агентство пишет, что российские дипломаты вербовали в основном молодых мужчин из Гагаузии. Военную подготовку они должны были пройти на базе в Ростовской области. Об этом узнали украинские спецслужбы, которые и передали информацию в Кишинев.

«Рейтер» отмечает, что в российском министерстве обороны от комментариев по этому вопросу отказались. Не было пока комментариев и от российского посольства в Кишиневе.

Напомним, пятерых российских дипломатов выслали из Молдовы в конце мая. Российский МИД вскоре ответил симметрично — из Москвы выслали пятерых сотрудников посольства Молдовы.

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