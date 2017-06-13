Аким Усть-Каменогорска лично разогнал бомжей с улицы Астана

На берегу они распивают спиртные напитки и живут, пугая окружающих, сообщили горожане. Аким отреагировал на просьбу горожан немедленно и поехал лично проверить «бомжатник».

В поездке его сопровождали прокурор города, начальник УВД Усть-Каменогорска и начальник местной полицейской службы.

Лиц без определенного места жительства решено было доставить в социальный центр адаптации, который находится в Глубоковском районе ВКО. Там для бездомных созданы необходимые условия по реабилитации и социализации: им восстанавливают документы, помогают найти работу и многое другое, отметили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.