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18:49 (мск), источник: Informburo.kz

Аким Усть-Каменогорска лично разогнал бомжей с улицы Астана

Во время встречи с жителями Усть-Каменогорска аким города Куат Тумабаев услышал о проблеме с бездомными, которые оккупировали участок набережной на реке Ульба, по улице Астана.

На берегу они распивают спиртные напитки и живут, пугая окружающих, сообщили горожане. Аким отреагировал на просьбу горожан немедленно и поехал лично проверить «бомжатник».

В поездке его сопровождали прокурор города, начальник УВД Усть-Каменогорска и начальник местной полицейской службы.

Лиц без определенного места жительства решено было доставить в социальный центр адаптации, который находится в Глубоковском районе ВКО. Там для бездомных созданы необходимые условия по реабилитации и социализации: им восстанавливают документы, помогают найти работу и многое другое, отметили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

Куат Тумабаев стал акимом Усть-Каменогорска 30 мая 2017 года. До своего назначения он был заместителем акима Восточно-Казахстанской области. На новом посту он так рьяно взялся за работу, что, по его собственному признанию, теряет в день по килограмму. Градоначальник сообщил, что ему самому интересно, что при таком раскладе с ним станется на сотый день работы.

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