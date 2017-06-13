Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Инсульт ведет к алкоголизму
Миллиардер рассказал, куда россиянам лучше вкладывать деньги
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэр Рима попросила не пускать в город мигрантов

Мэр Рима Вирджиния Раджи попросила министерство внутренних дел Италии не направлять в столицу мигрантов. «Я считаю, что невозможно возводить дополнительные структуры для приема беженцев, к тому же это даже опасно», — пояснила Раджи, сославшись на сильное мигрантское присутствие в городе.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Мэр Рима Вирджиния Раджи попросила министерство внутренних дел Италии не направлять в столицу мигрантов. Об этом сообщает The Local.

Читайте также
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов

«Я считаю, что невозможно возводить дополнительные структуры для приема беженцев, к тому же это даже опасно», — пояснила Раджи, сославшись на сильное мигрантское присутствие в городе и непрекращающийся поток иностранных граждан. Она запросила мораторий на прием новых беженцев.

По данным властей, по состоянию на 1 января 2016 года в Риме проживало чуть больше 364 тысяч иностранцев, или 12,7 процента всего населения. Больше половины из них — европейцы, при этом лидируют выходцы из Румынии (23,2 процента). По оценке итальянского министерства финансов, страна ежегодно расходует на прием беженцев 3,3 миллиарда долларов.

15 мая стало известно, что один из самых крупных итальянских центров для приема мигрантов на протяжении 10 лет контролировался мафией. Тогда за одну ночь полицейские задержали 68 человек, обвиненных в связях с мафией, вымогательстве, незаконном владении оружием, мошенничестве, растрате и кражах.

Комментарии
2
Супер Культурный
Раджи боится своего поста. все мигранты очень высококультурные и умные и образованные, не хочет оказаться глупенькой . Скоро Рим сядет на шею мигрантов
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий Жданов
Не забудьте про безвиз Украины!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Госдуме назвали единственного кандидата в президенты
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
WP: Освобожденный в КНДР американский студент находится в коме
Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
«Прямая линия» с Путиным: повестка, рекорды, яркие цитаты
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Программу помощи ипотечным заемщикам продлят
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь