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18:57 (мск), источник: ТАСС

WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме

Отто Фредерик Вомбиер находится в коме больше года, пишет Washington Post со ссылкой на родителей молодого человека.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский студент, 22-летний Отто Фредерик Вомбиер, который ранее был освобожден властями КНДР, находится в состоянии комы. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на родителей молодого человека.

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По данным издания, Вомбиер будет эвакуирован через американскую военную базу в Саппоро в Японии, после чего его доставят в его родной город Цинциннати (штат Огайо). Причем, как отмечает газета, речь идет именно о медицинской эвакуации. «Вомбиер находится в коме больше года, с момента своего последнего появления на публике во время судебного заседания в Пхеньяне в марте 2016 года», — говорится в тексте статьи.

«Сейчас мы относимся к этому так, как будто он попал в аварию. Этим вечером мы увидим нашего сына Отто», — сказал его отец Фред Вомбиер.

В 2016 году Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке «подорвать единство корейского народа». Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат. Вомбиер признал свою вину.

13 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил, что Госдепартамент добился освобождения американца.

В ведомстве также работают над возвращением трех других граждан США, которые, как предполагается, удерживаются в КНДР.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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