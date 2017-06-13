Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений США с Россией

Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всё время и продолжают ухудшаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на выступлении в сенате США. Перед властями страны стоит задача стабилизировать связи между двумя странами, цитирует Тиллерсона Reuters.

Тиллерсон затронул и вопрос санкций против Москвы. Госсекретарь заявил, что он «не хотел бы предпринимать шаги, которые бы закрыли каналы общения с Москвой».

При этом он отметил, что сотрудничество с Россией по сирийскому кризису развивается позитивно. «Мы ведем работу в некоторых областях, в частности, чтобы увидеть, есть ли основания для восстановления рабочих отношений с правительством России, которые отвечали бы нашим интересам. Такие усилия предпринимаются, в частности, в Сирии», — заявил госсекретарь.

Говоря об отношениях с Россией, госсекретарь также затронул тему эмбарго на торговые поставки в КНДР, включая топливо. По его словам, Вашингтон вместе с Москвой и Пекином сотрудничают в этой области. Власти США рассматривают возможность ввести новые санкции против стран, торгующих с Пхеньяном, добавил Тиллерсон.