Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ЕС разочарован Украиной
Почему завидовать полезно
Путин рассказал о разногласиях с зятьями и об отношениях в семье
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
19:39 (мск), источник: РБК

Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений США с Россией

Вашингтон должен стабилизировать отношения с Москвой, которые сильно ухудшились за последнее время. США хотели бы воздержаться от шагов, которые подорвали бы каналы связи с Россией, заявил госсекретарь Тиллерсон.

Источник: Reuters

Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за всё время и продолжают ухудшаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на выступлении в сенате США. Перед властями страны стоит задача стабилизировать связи между двумя странами, цитирует Тиллерсона Reuters.

Читайте также
В сенате США договорились о новых антироссийских санкциях

Тиллерсон затронул и вопрос санкций против Москвы. Госсекретарь заявил, что он «не хотел бы предпринимать шаги, которые бы закрыли каналы общения с Москвой».

При этом он отметил, что сотрудничество с Россией по сирийскому кризису развивается позитивно. «Мы ведем работу в некоторых областях, в частности, чтобы увидеть, есть ли основания для восстановления рабочих отношений с правительством России, которые отвечали бы нашим интересам. Такие усилия предпринимаются, в частности, в Сирии», — заявил госсекретарь.

Говоря об отношениях с Россией, госсекретарь также затронул тему эмбарго на торговые поставки в КНДР, включая топливо. По его словам, Вашингтон вместе с Москвой и Пекином сотрудничают в этой области. Власти США рассматривают возможность ввести новые санкции против стран, торгующих с Пхеньяном, добавил Тиллерсон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Ненавижу его за многие вещи»: Тиньков высказался о Путине
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
WP: Освобожденный в КНДР американский студент находится в коме
Горбачев ответил на критику Путина из-за отношений с НАТО
Впервые за 25 лет США не направили поздравление с Днем России
Мэр Рима попросила не пускать в город мигрантов
Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь