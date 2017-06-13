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19:53 (мск), источник: Интерфакс

Собянин назвал везением отсутствие крови в ходе несанкционированной акции 12 июня

По словам столичного мэра, произошедшее в центре Москвы стало следствием провокации.

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию 12 июня в центре Москвы подлой провокацией, а действия правоохранительных органов оценил как профессиональные.

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«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — сказал Собянин журналистам во вторник.

«Нам всем повезло, что обошлось без крови», — сказал мэр.

По его словам, «полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно». «Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что инициаторы несогласованной акции «намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно».

Мэр напомнил, что на улице находилось порядка 270 тыс. москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник.

К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

В нескольких регионах РФ 12 июня прошли акции оппозиции. В Москве, по официальным данным, за нарушения общественного порядка в ходе несогласованной акции в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек.

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08:12 (мск)© Ньюстюб
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