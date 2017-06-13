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21:31 (мск), источник: Noi.md

Бывший посол ОБСЕ рассказал, как обогатилась приднестровская элита

Элиты в Тирасполе заинтересованы в сохранении статус-кво, а Кишинев хочет реинтегрировать Приднестровье без позволения иметь собственное законодательство. Такое мнение высказал бывший посол ОБСЕ в Молдове, профессор Национального военного колледжа США Уильям Хилл в интервью изданию Newsmaker.

Источник: Noi.md

Бывший посол ОБСЕ заявил, что Приднестровье хорошо знает, чего хочет: независимость с последующим присоединением к России.

«Когда в Кишиневе задаешь вопрос — чего вы хотите, в ответ слышишь: восстановления территориальной целостности, возвращения Приднестровья в состав Молдовы. Окей. А на каких условиях? И вот на этот вопрос в Кишиневе ответа нет. Мотивация Приднестровья ясна. Там определенные люди хорошо зарабатывают или зарабатывали в прошлом на существующих условиях. И элиты хотят сохранить это положение. Мне открыто это признавали, когда я работал в регионе, — сказал.

Уильям Хилл добавил, что в Кишиневе нет четкого представления о том, какой статус предлагать Тирасполю. По словам дипломата, он должен обеспечить собственное законодательство.

«В Кишиневе все сложнее. Но надо смотреть на Закон об автономии Гагаузии. С 1994 года этот закон плохо работал, не вполне выполнялся. Хотя у Гагаузии есть особый статус, многие собеседники в Кишиневе мне говорили, что Гагаузия — это простой рядовой район Молдовы. Если существует такое отношение, то зачем Приднестровью принимать предложения об автономии? Молдавская сторона говорит, что законодательство Молдовы должно везде применяться в Приднестровье. Но так не может быть, если у Приднестровья есть особый политический статус. Это значит, что многие законы из молдавского законодательства будут применяться, но что у Приднестровья должны быть собственные законы. Это основное определение автономии. Я предполагаю, что в Кишиневе не хотят проигрывать, а если у Приднестровья есть свое законодательство — это проигрыш для них. Разграничение полномочий это сложно, это не просто делается. Но в этом смысл любой договоренности об автономии. И если в Кишиневе к этому не готовы, то, конечно, и решения никакого не будет», — сказал Хилл.

Уильям Хилл возглавлял миссию ОБСЕ в Молдове с 1999 по 2001 гг. и с 2003 по 2006 гг.

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